協助渣打出租大樓卻洩密 老客戶反應讓女員工遭起訴
2019-10-24 17:25
聯合報 記者賴佩璇
／台北即時報導
香港商世邦魏理仕公寓大廈管理維護公司台灣分公司，曾派一名徐姓女員工赴渣打銀行擔任資產管理部經理，徐女卻將渣打重要租屋資訊洩露給有意承租者，因此挨告。台北地檢調查後，認為文件確實屬機密，外洩已損害銀行利益，今依洩漏工商秘密、背信等罪將徐女起訴。
檢方調查，2016年間，徐女與一名欲續租大樓的陳姓老客戶聯繫，為求業務順利成案，竟將2016年渣打銀行在中正區的不動產處分計畫書、估價報告書，不動產明細、租金、相關物價指數評估等文件提供給對方觀看，並暗示有降價空間。
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陳男認為徐女行為不妥，進而向渣打反應。渣打發現徐女將商業機密洩露給客戶，認為已損害銀行利益，提出告訴。檢方調查後，認為徐女提出的文件包括資產租金價表等文件，平常都鎖在銀行主管櫃子，屬於內部業務機密，認定徐女涉犯刑法洩漏工商秘密、背信等罪嫌，今依法起訴。
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