大西洋飲料前總經理求交保 檢憂逃出國難引渡
2019-10-24 19:09中央社 新北24日電
生產「蘋果西打」的大西洋飲料公司資產疑遭掏空，新北地院今開庭，前總經理孫幼英請求降低交保金，檢方則舉陳同佳案為例，擔憂孫幼英逃出國外難以引渡，反對孫女交保。
生產「蘋果西打」的大西洋飲料公司資產疑遭掏空，新北地檢署今年8月依違反證交法特別背信、財務報告不實與商業會計法等罪嫌，起訴前總經理孫幼英及財務經理鍾素娥。
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新北地院先前裁定孫幼英新台幣2000萬交保，但她因籌不出保金被羈押至今，新北地院今上午首次開庭，孫幼英透過律師請求讓她交保並降低保金。
公訴檢察官當庭指出，孫幼英所犯均屬5年以上重罪，且她持有美國護照、綠卡，就算交出護照等仍有逃亡可能，且目前我國與美國無司法互助，若孫幼英逃亡，恐如同陳同佳案一般無法進行引渡、接受我國司法審判，再加上仍有串證可能，希望法院延長羈押，法官庭訊後排定全案11月20日再庭，孫幼英則還押。
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