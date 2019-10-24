影／警方偵破韓國瑜遭蛋洗 黃偉哲提醒孤狼式犯案

2019-10-24 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ／台南即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜上周六晚間在台南水萍塭公園造勢活動後準備離去時，遭張姓、陳姓2名男子丟擲雞蛋，未命中韓卻波及現場旁人，引發社會關注，警方前天下午將兩嫌查緝到案，台南市長黃偉哲今天下午親臨第六分局慰勉有功員警外，提醒孤狼式的犯案，尤在選戰進入倒數70多天，期許警方繃緊神經，把治安做好，讓國人放心。

黃偉哲說，造勢活動會場前一晚，就有人到活動會場張貼嘲諷參選人的相片，有山雨欲來風滿樓的氛圍，但維安工作真的防不勝防，雖然大家努力了，還是發生砸雞蛋的狀況，雖然沒有砸到韓市長，但對全國民眾都是一大震撼，也凸顯接下來總統及立委選舉維安的重要性，所幸此案在市警局及六分局同仁努力情況下順利偵破。

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他表示，根據現有狀況看起來，嫌犯不是國民黨，也不是民進黨，不屬於任何組織，甚至有點像孤狼式的犯案，二人就這麼做且有接應人員，坦白講類似孤狼式的犯案是不好防範，情資蒐集不易，機車一騎隨性就可以犯案，

因此，警方對維安要更加努力，情資的掌握及防衛網的擴大，讓候選人在平和、公平氣氛下進行選舉活動，這是大家努力的目標。