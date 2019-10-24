貪488元！公務員詐差旅費獲免刑 法官：情節輕微

2019-10-24 16:51 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ／高雄即時報導



屏東崁頂鄉公所3年前爆出詐領「護送役男」差旅費案件，行政室蔡姓課員搭專車從屏東護送至台南，涉不實申報詐得488元，遭政風處約談後向廉政署自首，一審依犯利用職務機會詐取財物罪判1年5月徒刑。全案上訴後，高雄高分院考量他犯罪情節輕微，也自首繳回488元，前天撤銷改判免刑，仍可上訴。

由於蔡姓課員（44歲）僅1次代班護送役男，涉詐領的消息曝光，原業務承辦人的民政課傅姓村幹事也主動向廉政署南調組自首，高雄高分院認定傅1年間共詐領2萬500元，判1年8月徒刑、褫奪公權2年，宣告緩刑4年並支付國庫6萬，全案上訴最高法院中。

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判決指出，蔡姓課員2015年8月13日臨時被民政課長指派，協助護送役男至台南大內營區，他當天搭屏東縣府的入營專車至營區，去程免費，回程也搭專車到屏東火車站，但自付100元交通費，再轉搭台鐵回崁頂花58元，總計僅付158元。

不料蔡姓課員事後申報此趟差旅費，交通工具卻填「汽車」費用646元，詐得488元。

蔡姓課員2016年11月間被屏縣府政風處約談，供出溢領交通費，隨即同意前往廉政署南調組自首，蔡辯稱他臨時被指派代班，不清楚申領差旅費規定，是向傅姓村幹事詢問，他並無詐領意圖，一審考量他至少承認不實申領出差旅費的客觀事實，判1年5月，宣告緩刑2年。