影／司法影展＋金馬 讓法律透過影像與社會對話

2019-10-24 16:49 攝影中心 記者 攝影中心 記者 潘俊宏 ／台北即時報導



司法院「司法影展」今年首度與「金馬影展」合作，讓法律透過影像與社會對話，也讓民眾從電影中發現日常生活的法律議題。司法院長許宗力希望觀眾可以共感電影當事人的處境，扮演兩小時的法官或律師，以後在看司法新聞時就能比較了解司法的複雜與公正性，讓司法不再是冰冷的議題，而是能與社會對話。

金馬影展執委聞天祥強調，這次的影片司法院放手讓金馬影展的專家挑選，其中包括《我們與惡的距離》導演林君陽，《我的兒子是死刑犯》導演李家驊，還有各國獲獎的影片 《戴腳鐐的女孩The Girl with a Bracelet》、《魔鬼辯護人Advocate》、《佩圖尼亞神加持God Exists, Her Name Is Petrunya》等。

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