本屆首位！屏議員鄭雙銓涉賄判4年 選委會：依法停權
2019-10-24 16:42
聯合報 記者江國豪
／屏東即時報導
屏東地檢署去年選舉期間，查獲國民黨籍屏東縣議員鄭雙銓，涉嫌以每票500元向選民賄選，依違反選罷法提起公訴，並提起民事當選無效之訴。屏東地方法院昨天（23日）一審宣判，鄭雙銓因違反《公職人員選舉罷免法》交付賄賂罪，判處有期徒刑4年，禠奪公權4年。鄭雙銓成為本屆屏東縣議會，首位因賄選案一審判決有罪及停權的議員，鄭表示自己是清白被人冤枉，一定會上訴。
判決書指出，鄭雙銓涉嫌違反選罷法，以每票500元向選民賄選，檢方去年11月扣得疑似選舉人名冊等物品，且傳喚相關證人到案，收賄選民訊後繳回賄款1500元，檢察官以鄭雙銓有串共滅證之虞為由，向法院聲請羈押；屏東地院裁定以10萬元交保。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
屏東地院刑事庭審理後，處鄭雙銓4年徒刑，褫奪公權5年，扣案1500賄款沒入，全案仍可上訴。另一名張姓椿腳，遭判1年8個月，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，並應接受法治教育課程2場次，禠奪公權2年。鄭雙銓得知地院判決表示，他是清白的，是被冤枉的，一定會上訴，為自己爭公道。
屏東縣選委會表示，縣議員違反選罷法第99條第一項交付賄賂罪，一審被判有罪且無緩刑者，依法自判決之日起，停止其職務或職權，不過仍保有議員資格，若上訴後改判無罪，才可於任期屆滿前復職。對此，鄭雙銓表示會尊重規定。
留言