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本屆首位！屏議員鄭雙銓涉賄判4年 選委會：依法停權

2019-10-24 16:42聯合報 記者江國豪／屏東即時報導

屏東地檢署去年選舉期間，查獲國民黨籍屏東縣議員鄭雙銓，涉嫌以每票500元向選民賄選，依違反選罷法提起公訴，並提起民事當選無效之訴。屏東地方法院昨天（23日）一審宣判，鄭雙銓因違反《公職人員選舉罷免法》交付賄賂罪，判處有期徒刑4年，禠奪公權4年。鄭雙銓成為本屆屏東縣議會，首位因賄選案一審判決有罪及停權的議員，鄭表示自己是清白被人冤枉，一定會上訴。

判決書指出，鄭雙銓涉嫌違反選罷法，以每票500元向選民賄選，檢方去年11月扣得疑似選舉人名冊等物品，且傳喚相關證人到案，收賄選民訊後繳回賄款1500元，檢察官以鄭雙銓有串共滅證之虞為由，向法院聲請羈押；屏東地院裁定以10萬元交保。

屏東地院刑事庭審理後，處鄭雙銓4年徒刑，褫奪公權5年，扣案1500賄款沒入，全案仍可上訴。另一名張姓椿腳，遭判1年8個月，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，並應接受法治教育課程2場次，禠奪公權2年。鄭雙銓得知地院判決表示，他是清白的，是被冤枉的，一定會上訴，為自己爭公道。

屏東縣選委會表示，縣議員違反選罷法第99條第一項交付賄賂罪，一審被判有罪且無緩刑者，依法自判決之日起，停止其職務或職權，不過仍保有議員資格，若上訴後改判無罪，才可於任期屆滿前復職。對此，鄭雙銓表示會尊重規定。

屏東地方法院昨天（23日）一審宣判，國民黨籍屏東縣議員鄭雙銓，違反《公職人員選舉...
屏東地方法院昨天（23日）一審宣判，國民黨籍屏東縣議員鄭雙銓，違反《公職人員選舉罷免法》交付賄賂罪，判處有期徒刑4年，禠奪公權4年，鄭表示會上訴。記者江國豪／翻攝
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屏東縣賄選

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