本屆首位！屏議員鄭雙銓涉賄判4年 選委會：依法停權

2019-10-24 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ／屏東即時報導



屏東地檢署去年選舉期間，查獲國民黨籍屏東縣議員鄭雙銓，涉嫌以每票500元向選民賄選，依違反選罷法提起公訴，並提起民事當選無效之訴。屏東地方法院昨天（23日）一審宣判，鄭雙銓因違反《公職人員選舉罷免法》交付賄賂罪，判處有期徒刑4年，禠奪公權4年。鄭雙銓成為本屆屏東縣議會，首位因賄選案一審判決有罪及停權的議員，鄭表示自己是清白被人冤枉，一定會上訴。

判決書指出，鄭雙銓涉嫌違反選罷法，以每票500元向選民賄選，檢方去年11月扣得疑似選舉人名冊等物品，且傳喚相關證人到案，收賄選民訊後繳回賄款1500元，檢察官以鄭雙銓有串共滅證之虞為由，向法院聲請羈押；屏東地院裁定以10萬元交保。

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屏東地院刑事庭審理後，處鄭雙銓4年徒刑，褫奪公權5年，扣案1500賄款沒入，全案仍可上訴。另一名張姓椿腳，遭判1年8個月，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，並應接受法治教育課程2場次，禠奪公權2年。鄭雙銓得知地院判決表示，他是清白的，是被冤枉的，一定會上訴，為自己爭公道。