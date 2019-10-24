遊上海世博陸情治單位買單 前參謀長：純粹交朋友

2019-10-24 16:38 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ／高雄即時報導



空軍防空砲兵指揮部辛姓上校參謀長退伍前，透過中間人牽線，不僅多次與大陸情治單位人士見面，退伍後還接受免費招待赴上海世博參觀，獲贈貴州茅台酒、世博紀念套章等禮品，更應對岸人士要求，邀約軍中舊屬、即馬防部謝姓少將副指揮官一家人同遊馬來西亞，遭橋頭地檢署依涉嫌違反國安法起訴。橋頭地院今下午宣判，判處有期徒刑6月，得易科罰金。

起訴指出，辛從2007年9月起擔任空軍防空砲兵指揮部上校參謀長，開始在朋友引介下，接受對岸情治人士招待，赴韓國、印尼峇里島旅遊，並與情治單位人士見面，動念替該情治單位發展組織，並在在2008年11月15日退伍後，主動邀約時任空軍防空砲兵謝姓上校旅長同遊普吉島。

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之後，辛又透過楊姓中間人安排，在對岸情治單位指示下，參觀上海世博，期間食宿旅費不僅全由該情治單位買單，還獲贈貴州茅台酒及吉祥世博紀念套章等禮品；謝則礙於現役軍人身分，未能成行。隔月，楊、辛再邀約謝接受陸方情治單位招待，赴馬來西亞旅遊。

業經橋頭地檢署據報偵辦，認為辛依陸方情治單位人士指示，數度引介謝與情治人士接觸，企圖拉攏吸收他，涉嫌發展組織，依法提起公訴。但據了解，辛頻頻辯稱純粹出國旅遊、交朋友，矢口否認涉違反國安法。橋頭地院審結，仍認定辛涉為大陸地區發展組織未遂罪，依法判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬，可上訴。