婦5根腳趾甲潰爛全拔掉 提告美甲師開庭才知「告錯人」

2019-10-24 16:24 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ／台北即時報導



北市一名60幾歲張姓婦人今年初去萬華區一間美甲店修指甲後，卻感染潰爛過於嚴重進而動手術將左腳5指截肢，她認為是修甲不慎引起，提告潘姓美甲師與吳姓老闆涉業務過失傷害罪。張婦眼睛不好，搞不清楚是何人服務，只好由當時陪同的友人指認，台北地檢署開庭時，張婦才發現自己「告錯人」，全案依罪證不足，今給予2人不起訴處分。

檢警調查，今年1月間，張姓婦人在一名女性友人陪同之下，去萬華區一間美甲店修指甲。事後，張婦疑似因糖尿病，導致左腳5根指甲潰爛，久久未痊癒而赴醫院治療，由於感染嚴重，醫師動手術將5根指頭截肢，並讓張婦靜養。

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張婦想了想，認為自己會感染都是因為當時美甲師修甲不慎，先向店家求償30萬元。店家拒絕賠償後，今年5月間提告美甲師及老闆涉業務過失傷害罪嫌。不過，張婦不記得當時服務的美甲師姓名，加上眼睛不好，認不清楚是誰，檢察官只好請女性友人去現場指認，因此提告潘女。

豈料，檢方開庭時，張婦見到潘女到庭，才發現自己「告錯人」，向檢察官表明當天並非由此人服務，事後也提不出要告誰。檢方調查後，認為兩名被告罪證不足，均給予不起訴處分。