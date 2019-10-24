文曄併宣昶爆內線交易 檢調今約談公司高層

2019-10-24 16:04 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ／台北即時報導



IC通路商文曄（3036）併宣昶（3315）爆內線交易，前年4月間公布董事會決議前，兩間公司6名內部人即夥同親友買入宣昶股票，初步估計不法獲利數百萬元。台北地檢署今指揮調查局台北市調處搜索15處，並約談文曄資深協理楊富巖、宣昶獨董戴盛世及獲利最高的宣昶孔姓董事等16名被告，預計晚間移送複訊，全案朝違反證交法方向偵辦。

文曄科技公司與宣昶公司，2017年4月6日分別召開董事會，會中決議依據企業併購法相關規定進行股份轉換，文曄將以每股27元（溢價41％）、總計18.97億元支付現金對價，以取得宣昶全數已發行股份。

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宣昶股份轉換完成後，成為文曄百分之百持股的子公司，當時暫定2017年10月1日為股份轉換基準日。宣昶2016年合併營收約為118.16億元，營業利益率1.04％，稅後純益約為1億元，稅後基本每股盈餘為1.43元。

檢調獲報，併購案對外公布前，已得知重大消息的6名公司內部人與外部人合作，以親友等證券帳戶當作人頭進場買股，並在重大訊息曝光後，陸續賣股套利，每組人馬不法獲利自11萬元至110萬元不等，涉違反證交法第157之1條第1項第1款、第171條第1項第1款。