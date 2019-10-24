「蘋果西打」掏空案 前總座：特支費是我的勞務報酬

2019-10-24 14:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ／新北即時報導



生產「蘋果西打」的大西洋飲料股份有限公司前總經理孫幼英，涉嫌主導公司不合理的不動產交易案，填補個人名下2間公司虧損，又以假交易將公司購買原料費用收進自己口袋，今年8月被新北地檢署依違反證交法起訴；新北地院今天開準備庭，孫否認犯行，並稱假交易是用來申請她個人的特支費，「特支費是我的勞務報酬」。

檢方起訴指出，孫幼英除了是大西洋飲料（簡稱：大飲）的常務董事和總經理，另外還掌控國信、旭順2間公司。去年5月，國信因積欠銀行3億9千萬元債務，新北市新店區秀岡段的土地面臨法拍，她為了挽救國信財務危機，與大飲公司財務經理鍾素娥合謀，計畫一連串的購地案和借貸案。

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孫、鍾二人以大飲公司需增設中南部轉運中心等理由，指示董事會以4億8千萬元購買國信位於新北新店區和高雄湖內區二筆不動產，另以1億6千萬元購買旭順位於台南佳里區的不動產，且過戶前就支付大部分價款，還幫忙支付賣方應支付的土地增值稅。

檢方調查，孫幼英除了與鍾素娥合謀主導大飲的購地案和借貸案，2013年至今年3月止，還以國信和旭順開假發票，將大飲購買原料的錢挪做私用，不法所得約8億8千萬元。

審理時，孫幼英否認犯行，辯稱交易案是為了擴大營業和投資，一切合法。對於假交易一事，她承認「大飲沒有向旭順買糖」，並指旭順開的發票事用來申請特支費，「特支費事我的勞務報酬，是關廟、新營等地休息站的規畫報酬」。