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毒癮病患打「牛奶針」致死 判醫師賠償死者父母300萬

2019-10-24 14:12聯合報 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市大里區育德診所醫師林育德，購買第四級管制藥品「普洛福靜脈注射液」（俗稱牛奶針），未詳細檢查病患是否適宜施打，即為有毒癮的林男、廖男、邱男施打牛奶針，致3人暴斃，一審被依過失致死罪判刑6年。其中廖男年邁的父母請求損害賠償，台中地院判決林育德賠償廖的父母300萬元。

判決書指出，林育德是大里區育德診所醫師，為從事醫療業務的人，並具有第四級管制藥品「普洛福靜脈注射液」 (俗稱牛奶針)的合法購買及處方資格。

被害人林男是濫用海洛因成癮者，2015年6月27日前往診所就診，林育德為其看診後，未經評估應評項目，未詳細檢查林是否適宜施打「牛奶針」，也未由受有麻醉或加護照顧訓練的醫師診斷，即輕率開立「牛奶針」搭配其他注射液，由不詳人施打，致被害人暴斃。

廖男、邱男也是濫用毒品成癮者，分別於2015年9月11日、2016年4月8日，前往大里區育德診所就診，經林育德看診後，未詳細檢查是否適宜施打「牛奶針」即輕率開立混合藥物，由不詳人施打「牛奶針」等，造成廖、邱因敗血性休克多器官衰竭死、中毒性休克死亡。

一審依過失致死罪將林育德判刑6年，其中廖男的年邁父母請求損害賠償，民事庭法官查出林未詳細檢查廖是否適宜施打「普洛福靜脈注射液」，也未由受有麻醉或加護照顧訓練之醫師診斷，即輕率由不詳人為廖施打，致廖死亡。

民事庭法官以廖男的父母年邁，兩人年齡皆為80歲，面對兒子的逝世，白髮人送黑髮人，哀慟逾恆，精神上所受之痛苦難以言喻，因此判決林賠償廖的父母共300萬元。

醫師林育德，購買第四級管制藥品牛奶針，未詳細檢查病患是否適宜施打，即為有毒癮的林...
醫師林育德，購買第四級管制藥品牛奶針，未詳細檢查病患是否適宜施打，即為有毒癮的林男、廖男、邱男施打牛奶針，致3人暴斃，一審被依過失致死罪判刑6年。其中廖男年邁的父母請求損害賠償，台中地院判決林育德賠償廖的父母300萬元。圖／本報資料照
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