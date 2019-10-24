總統大選逼進 新北檢到板橋警局舉辦查賄制暴座談
2019-10-24 14:00
聯合報 記者王長鼎
／新北即時報導
第15任總統、副總統及第10屆立法委員選舉即將於明年1月11日舉行投票，為保持乾淨選風，確保選舉順利完成，新北地檢署主任檢察官黃彥琿今天率6位檢察官到板橋警分局進行查賄制暴聯合訪視座談，指導警分局查賄專責小組相關查賄技巧及注意事項，讓參與會議的警分局幹部獲益良多。
新北檢主任檢察官黃彥琿表示，今年查賄重點放在抓假消息、抓境外資金，新北檢已成立科技查賄中心，設有專責小組以及高科技儀器，只要有人製造或轉傳假消息，即使事後刪除訊息甚至換手機，仍可追蹤查緝，抓到幕後使用者。
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檢察官楊景舜指出，這次選舉屬中央層級選舉，結果會影響國家政策擘劃及走向，重要性不言可喻，選舉查賄行動除針對傳統的選舉賭盤等，賄選手法進行監控外，將特別加強散播假訊息及境外資金介入選舉的查察。
新北市警局副局長艾鵬表示，距離選舉僅剩下不到80天，新北市警局全體動員投入選舉查賄工作，並與轄區四大地檢署檢察官保持密切聯繫，除了查賄制暴外，反賄選宣導也是警方的重點工作，近期新北市警局成立科技犯罪偵查隊，將這批科偵精英分派到各分局，就是希望能在「科技查賄」上能展現出強度與力量。
板橋警分局長林富助說，賄選及選舉暴力均會影響治安，已要求加強嚴防選舉期間發生的選舉暴力案件，確保參選人安全，選舉期間也加強宣導各候選人或樁腳，不敢、不能、不願以銀彈攻勢賄賂選民，讓選舉能公平競選，選賢與能。
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