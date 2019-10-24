「蘋果西打」前總座求交保檢引陳同佳案建請繼續羈押

2019-10-24 13:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ／新北即時報導



生產「蘋果西打」的大西洋飲料股份有限公司前總經理孫幼英，因主導公司不合理的不動產交案，今年8月被新北地檢署依違反證券交易法起訴，目前由新北地院羈押；新北地院今開準備庭，由於孫的羈押期即將屆滿，所以也同時訊問其對於延押意見。法庭上，孫希望能夠交保，但檢察官引香港陳同佳案當例子，建請法院續押並禁止接見。

孫幼英今年8月被起訴時，法院當時裁定她2000萬元交保，附帶條件是交出本國和美國護照，限制住居和出境出海，每天下午2時需到大安分局敦南派出所報到，但最後因籌不出保釋金而改裁定羈押；法庭上，律師表示2000萬元保釋金過高，請求法院審酌孫幼英的身體狀況和就診紀錄另行考量。

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公訴檢察官表示，孫幼英是上市公司大西洋飲料股份有限公司（簡稱：大飲）的實際負責人，其為了救名下的國信、旭順2間公司，主導了大飲購買這2間公司的土地，卻在未取得土地所有權的情況下就匯了大部分的款項，甚至交易無法成立再轉為借貸案，導致大飲公司及投資股民重大損失。

檢察官指出，孫幼英所涉是最輕本刑5年以上罪名，曾供出擁有美國護照和綠卡，即使她願意交出護照換取交保，也無法保證她用補辦護照方式潛逃國外。孫幼英如果逃到美國，在我國和美國沒有司法互助的情況下，恐無法進行引渡，將如同最近大眾所關注「港女箱屍命案」的港嫌陳同佳一樣，涉嫌重大之人無法接受我國司法審判，再加上其仍有串證可能，因此建請繼續羈押。