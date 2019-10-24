台塑越鋼汙染案沒法審？ 律師：台灣政府自己放棄管轄權
台塑集團位於越南的河靜鋼鐵廠2016年造成嚴重海洋汙染，導致當地居民捕魚、製鹽等產業受損，台塑集團雖已支付越南政府5億元美金，但卻沒有實際補償居民損失，7875名受害者今年6月跨海提民事訴訟，向河靜鋼鐵廠、股東、董事等24名被告求償新台幣1.4億餘元，並且要求回復海洋生態；台北地方法院日前以沒有管轄權為由，裁定駁回訴訟。律師指出，台灣政府自己放棄司法管轄權、放棄主權，這是非常嚴重的事情。
環境權保障基金會董事長、律師林三加指出，台灣設立公司的跨國污染傷害其他國家的人民，當人民跨國來台灣尋求正義時，法院卻以沒有管轄權，不開庭就駁回，「這是台灣政府自己放棄了管轄權、放棄自己的主權」，這是非常嚴重的事情；民事訴訟法規定「以原就被」，這是普遍的原則，多名被告都在台灣，台灣法院卻說沒有管轄權？
他說，跨國污染傷害成千上萬的越南人民，他們遠從越南來台灣提告，給台灣司法權如此大的尊重，卻得到這樣的結果，實在難以理解和想像，法院還先裁定補繳120餘萬裁判費，最後又裁定沒有管轄權，法院兩個裁定的作為，放到國際上大家會怎麼看待台灣？
林三加說，司法是保障人民正義的最後一道防線，越南人民在越南法院尋求救濟，卻因越南政府的政治因素，所以越南法院根本不受理，人民沒辦法在越南法院尋求救濟，台北地院身為多位被告住所地的法院，應該要擔負起審理的責任，不能說越南法院不審，台灣法院不審，這些人要去哪裡尋求救濟？
天主教新竹教區神父阮文雄指出，法院裁定駁回案件，法官沒有同理心也沒有憐憫的心，法官不是活在21世紀，而是活在20世紀；法院認為本案可以在越南法院審理，但他提出受害者的照片表示，人民要求越南政府審案卻被抓、被關20年，而今天也有越南勞工拿著旗子，但他們遮住臉，因為怕越南政府看到他們的臉而去害在越南的家人。
越南台塑受害者正義會（JFFV）等民間團體6月到法院提告指出，台塑河靜鋼鐵廠2016年4月初發生海洋汙染，造成越南中部包括義安、河靜、廣平、廣治、承天順化等省分沿海200餘公里大規模海洋生物死亡，是越南至今最嚴重的環境公害事件；汙染至少造成超過100噸死魚，影響1萬7000餘艘漁船、4萬餘人。
台北地院10月5日裁定認為，7875名受害者均為越南籍，主張台塑河靜鋼鐵場違法排放含有苯酚、氰化物的有毒廢水入海，並擴散至周邊海域，侵害他們的工作、健康和生命權，依越南民法侵權行為等規定，請求損害賠償，足見本案涉及外國人，且侵權行為地在越南，應類推適用民事訴訟法規定，由侵權行為地的越南法院管轄，難認就本案台灣法院有國際管轄權，既然本院沒有國際管轄權，另因越南法院是外國法院，無法依民事訴訟法規定移送裁定，因裁定駁回訴訟，可抗告。
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