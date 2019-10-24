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姊照料智障妹一起輕生 40年背後有洋蔥輕判1年

2019-10-24 12:50聯合報 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄吳姓婦人長期照料小11歲的重度智能障礙妹妹，又與丈夫分居陷入憂鬱情緒，去年8月間想輕生但擔心身後妹妹無人照顧，涉在車內燒炭一起輕生，幸好路過民眾報警救回兩命，吳女因此遭依殺人罪法辦。高雄地院認為吳女長年悉心照料，加上兄、姊替她求情，依殺人未遂罪輕判1年，宣告緩刑5年，並接受精神治療。可上訴。

判決指出，吳姓婦人在家中排行老五，上有1位大哥、3位姊姊，唯一的妹妹患有重度精神障礙，她與妹妹相差11歲；由於妹妹一出生被診斷出發展遲緩，吳女的父親認為不可能生出智能障礙者，聽信流言懷疑吳女母親外遇，便離家請調至台北工作，導致吳女母親開始酗酒，吳女放學回家擔心看見母親的酒肉朋友。

判決也指，吳女的小妹出生時，胞兄、胞姊都已長大出外求學，她從小就負起照顧責任，兩人關係親密且依賴，2008年母親過世後，由於妹妹心理年齡未滿3歲，吳女接來高雄同住，其他兄姊都在外縣市，她一肩扛起照料責任。

不料，吳女的父母相繼過世，自己與丈夫關係又失和，約10年前開始陷入憂鬱情緒，在5、6年前分居後，子女也離家，她心裡更失依靠，獨自承受護理工作及生活壓力，還要擔負照料小妹責任，心中渴望有人陪伴、支持，而萌生輕生念頭；但她擔心死後小妹無人照顧，才決定帶著一起燒炭。

去年4月21日上午，吳婦（56歲）前往啟智中心接小妹回家用餐，下午載出門漫無目的地駕駛，當晚6、7點停放鳳山區國泰路與光華路口的停車格，準備好遺書、放棄急救聲明，在車內燒炭輕生。警方獲報到場發現遺書載明是吳女「帶走」妹妹，將她送辦。

吳女偵訊供稱「我以為我帶她走是對的，等我醒過來，聽到有人說這樣是不對的，我才知道我犯錯了」；她審理時自白「這件事最大的受害者是我無辜、像嬰兒一樣的妹妹，我真的很愛她，照顧她40幾年來，我們情感的深厚真的不是外人可以想像的，所以我這樣傷害她是自食惡果，我非常的後悔，浪費這麼多的社會資源，覺得很慚愧，請庭上能給我十倍的機會，像以前一樣好好工作、好好照顧妹妹，我會按時就診，讓專業的精神科、心理師協助我」。

吳女的大哥以及三姊出庭也替妹妹求情，指她很善良，並非執意要殺人，期望法官減輕、減緩刑責讓她重生。

合議庭認為，吳女9年前因睡眠障礙就醫，診斷出精神官能性憂鬱症，憂鬱狀況持續惡化，犯案時想法扭曲，辨識能力明顯降低，考量她長年悉心照料妹妹，殺人動機並非仇恨，且符合自首要件，減刑輕判1年，加上有家庭系統的支持，宣告緩刑，要求她定期回診治療；目前啟智中心暫時禁止她單獨帶妹妹外出。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

高雄吳姓婦人開車載重障妹妹，停放鳳山區路邊的車格。資料照片／本報記者翻攝
高雄吳姓婦人開車載重障妹妹，停放鳳山區路邊的車格。資料照片／本報記者翻攝
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當時路過民眾發覺不對勁報案，吳婦及妹妹送醫後救回生命。資料照片／本報記者翻攝
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高雄吳姓婦人去年攜重障妹妹燒炭。資料照片／本報記者翻攝
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憂鬱症

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