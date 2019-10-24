競速飆車撞死3人 謝亞軒母哭捧百萬換死者家屬原諒

2019-10-24 12:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／台北即時報導



男子謝亞軒去年在下班尖峰時間與友人黃佑呈在台北市區分別駕駛2輛車競速，謝開車衝進騎樓撞死黃姓資源回收夫婦、謝姓大樓保全等3人，被羈押迄今；刑事部分，台北地方法院判謝13年徒刑，案件仍在高院審理中；民事部分，保全家屬向他求償約600萬元，而謝亞軒曾表示願意賠500萬元，台北地方法院今天開庭，雙方達成和解，謝亞軒母親當庭拿100萬元現金給付給保全妻子、女兒，邊哭邊說「謝謝妳願意給他機會」。

謝亞軒上次開庭表示，願意賠償每名死者500萬元，其中包含犯罪被害補償金、強制責任險理賠金，而他今天見母親拿100萬元給保全妻子道歉，他臉上沒有表情；最後在法官要求下起身鞠躬，向保全妻子表示，「對不起，我真的不是有意要傷害你們，我會盡餘生最大努力去補償、懺悔」；保全妻子則點頭回應，「我願意原諒你，出獄後好好做人，好好孝順你媽媽」。

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謝亞軒母親庭表示，3名受害者都會比較辦理先賠100萬元，她因為自己在打工能力有限，壓力也很大，300萬元都是她花一年時間去借來的；她說，剩下的錢等謝亞軒執行完出獄工作後再還，兒子執行期間，「我也會幫他存錢，能存多少就會幫他準備，有能力會幫他付」。

謝母當庭給付給保全妻子100萬元，並多次握保全妻子的手，低頭哽咽道歉，除解釋案發過程外，也感謝對方願意原諒兒子，「謝謝妳願意給他機會」。

據了解，保全家屬認為請求賠償金額和謝亞軒提出的金額相距不遠，且家人都在上班，希望訴訟到此為止，盡速回歸正常生活，也給謝亞軒改過自新的機會。