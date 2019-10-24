收百萬裁判費卻沒管轄權審案 律師批北院「違法草率」

2019-10-24 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／台北即時報導



台塑集團位於越南的河靜鋼鐵廠2016年造成嚴重海洋汙染，導致當地居民捕魚、製鹽等產業受損，台塑集團雖已支付越南政府5億元美金，但卻沒有實際補償居民損失，7875名受害者今年6月跨海提民事訴訟，向河靜鋼鐵廠、股東、董事等24名被告求償新台幣1.4億餘元，並且要求回復海洋生態；台北地方法院日前以沒有管轄權為由，裁定駁回訴訟，令受害者不滿，昨天正式提出抗告，今天開記者會並到司法院陳情、遞交國際人權團體連署信。

環境法律人協會理事長、律師張譽尹指出，「完全無法接受法院裁定結果」，本案涉及國際人權，台灣也承載亞洲地區對於民主自由和人權的期待；國際人權聯盟（FIDH）第40屆年會目前正在台灣舉辦，這是對台灣保障人權的肯定，國際也可藉此看到台灣這個國家，但在此期間卻收到台北地院裁定駁回訴訟，國際人權聯盟來自超過130個國家的夥伴緊急簽名聯署，希望台灣法院可以重視本案。

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律師黃馨雯表示，台北地方法院裁定明顯違法不當，並且粗糙、草率，昨天已向高等法院提出抗告，希望法院重新審酌本案的管轄權，認定台灣法院有管轄權。

她提出5點法院裁定謬誤，包括起訴狀未送達對造以前就裁定駁回，擅自排除合議和應訴管轄適用可能性、擅自論斷非專屬管轄問題，違反辯論主義、推給越南管轄漠視人權問題、違反「以原就被」原則、錯誤認定和台灣沒有牽連，但決策證據均集中在台灣。

台灣人權促進會指出，台塑越鋼案是典型企業侵害人權案例，且台塑越鋼汙染侵害當地人民生計、家園和社群，汙染也持續發生中，而站出來爭取權利的人民卻被越南政府關押入罪，本案根本沒辦法寄望越南法院，他們才會遠渡重洋來台灣提訴；國際人權聯盟昨天舉行大會呼籲台灣法院，應該審酌兩造主張，重新考量審理越鋼案，提供受害者符合國際人權標準的保護，符合公正審判的標準，法院也應該盡速審理。

台北地院裁定指出，7875名受害者均為越南籍，主張台塑河靜鋼鐵場違法排放含有苯酚、氰化物的有毒廢水入海，並擴散至周邊海域，侵害他們的工作、健康和生命權，依越難民法侵權行為等規定，請求損害賠償，足見本案涉及外國人，且侵權行為地在越南，應類推適用民事訴訟法規定，由侵權行為地的越南法院管轄，難認就本案台灣法院有國際管轄權。

法院認為，受害者均是越南籍，侵權行為事實也在越南，並非在台灣，依國際私法最重要牽連關係原則，本案和台灣的關聯性薄弱，若在台灣法院進行審理，調查證據、當事人攻擊防禦、法律適用均不便，難以期待實質公平、迅速經濟的訴訟程序。既然本院沒有國際管轄權，另因越南法院是外國法院，無法依民事訴訟法規定移送裁定，因裁定駁回訴訟，可抗告。