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「兩塊雞排而已，拿去」店家誤會沒付錢 女客受辱氣哭

監理所承辦人涉侵占汽燃費逾期罰款等 貪汙罪嫌起訴

2019-10-24 11:04聯合報 記者白錫鏗／台中即時報導

公路總局台中區監理所書記卓國華，擔任窗口承辦人，收取民眾繳交的汽車燃料費逾期罰款，以車號錯誤等為由作廢，蓋上作廢印章，不實登載刪除、免罰；或侵占退費款項，不實登載免罰、簽辦免罰，共侵占1275件205萬餘元，台中地檢署今天依貪汙罪將卓男起訴。

起訴書指出，卓國華（47歲）擔任交通部公路總局台中區監理所書記，於2015年3月26日起至2017年5月17日，擔任窗口承辦人，負責稅費窗口稅費業務及退款申請業務，窗口汽機車違費結繳與收據正本作廢註記、違費刪除、免罰案件電腦註記等業務。

卓國華受理民眾繳交汽機車燃料稅逾期罰鍰及強制執行支出的必要費用，在繳款案件上點選補發，再點選作廢，不實登載作廢原因是「車號錯誤」、「民眾現金不足」、「資料不符」、「重複開立」，不計入臨櫃收費。

卓嫌以此方式，計侵占685件的現金為96萬9504元，因收據遭作廢，依稅費規費系統設計自動回復為列管，為避免這些案件受催繳，防免犯行被發現，卓嫌不實登載為刪除、免罰，將這些案件排除列管。

徵收汽車燃料費使用規定，汽車所有人有重複繳納、溢繳、符合免罰等規定，受處分人可向監理所申請罰鍰退款，卓嫌在「是否退現金」選項，勾選「是」，在退費原因、備註欄，不實登載為免罰、簽辦免罰，侵占590件108萬1307元。

至2017年5月15日，台中區監理站稅費管理課林姓課長，發現汽車燃料使用費逾期罰鍰有5筆補發收據作據，與稅費規費系統違費狀態呈現刪除不符，卓嫌見犯行敗露，於同年5月26向台中地檢署自首，並繳回犯罪所得。

公路總局台中區監理所書記卓國華，擔任窗口承辦人，收取民眾繳交的汽車燃料費逾期罰款...
公路總局台中區監理所書記卓國華，擔任窗口承辦人，收取民眾繳交的汽車燃料費逾期罰款或退費，以車號錯誤等為由作廢，蓋上作廢印章，不實登載刪除、免罰，涉嫌共侵占1275件205萬餘元，台中地檢署今天依貪汙罪將卓男起訴。圖／本報資料照
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