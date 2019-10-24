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影／大選前斷地下資金 宜蘭破地下匯兌開3年經手2億

2019-10-24 10:42聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

為防止境外資金介入第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉，宜蘭地方檢察署、宜蘭調查站及宜蘭縣政府警察局組成專案小組，執行「掃蕩地下匯兌專案」，查獲6處經營地下匯兌場所，今天由副局長徐歆召開記者會，說明案情。

徐歆指出，破獲6處、帶回11人偵辦，查扣現金18萬元新台幣，還有結匯單、電腦、手機、匯款單1批、監視器、掃描機、印表機、傳真機及點鈔機等證物並攜回分析，這些場所平均經營1到3年，經手金額新台幣2億元。

宜蘭縣警察局指出，為防止境外資金介入選舉，由縣警局刑事警察大隊，各分局偵查隊、外事科及宜蘭調查站等單位組成專案小組，透過教育訓練，期前規畫、盤點並清查宜蘭縣可能涉及「地下匯兌」高風險場所。

經專案小組深入追查逐一過濾，報請宜蘭地方檢察署指揮偵辦，昨天（23日）認時機成熟，兵分多路，同步執行「掃蕩地下匯兌專案」，共計查獲6處經營地下匯兌場外勞商店，帶回11人偵辦，現場查扣現金新臺幣約18萬元、結匯單、電腦、手機、匯款單1批、監視器、掃瞄機、印表機、傳真機及點鈔機等證物並攜回分析，訊後依違反銀行法移送宜蘭地方檢察署偵辦。

台灣在APG第三輪相互評鑑程序，評鑑為「一般追蹤」成績，顯見我國政府近年來在推動防制洗錢工作的努力成果，獲得國際肯定。地下匯兌嚴重影響金融秩序及國家形象，亦是隱匿不法所得，洗錢的管道之一。

警方呼籲外籍勞工朋友們，千萬不要為了節省些許匯款手續費而冒險非法匯兌，請務必尋求合法且可查證的正當管道，才能確保匯款安全。切勿因小失大，造成被騙又求償無門的下場。

宜蘭縣警察局指出，因應第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉，為達成「端正選風，杜絕不法」之核心目標，行政院蘇院長於「檢警調廉政高層首長選舉查察座談會」中，提及行政機關必須與時俱進、相互配合，最高檢也強調，境外資金介入及假訊息影響選民投票決定，是此次選舉之重中之重。

為防止境外資金介入第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉，宜蘭地方檢察署、宜蘭...
為防止境外資金介入第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉，宜蘭地方檢察署、宜蘭調查站及宜蘭縣政府警察局組成專案小組，執行「掃蕩地下匯兌專案」，查獲6處經營地下匯兌場所，今天由副局長徐歆召開記者會，說明案情。記者羅建旺／攝影
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為防止境外資金介入第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉，宜蘭地方檢察署、宜蘭...
為防止境外資金介入第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉，宜蘭地方檢察署、宜蘭調查站及宜蘭縣政府警察局組成專案小組，執行「掃蕩地下匯兌專案」，查獲6處經營地下匯兌場所。記者羅建旺／攝影
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