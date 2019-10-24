指邱太三替妻子關說 黃越宏逆轉無罪確定

2019-10-24 10:30 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ／台北即時報導



法治時報社長黃越宏因指述法務部前部長邱太三與檢察官陳瑞仁利用法官法修法作籌碼，要求司法院讓邱妻宋富美回任台中地院法官，邱認為這讓外界以為他關說，自訴黃誹謗。台北地院依散布文字誹謗罪，處黃拘役50日，得易科罰金；黃上訴，高等法院今撤銷原判決，改判黃無罪確定。

刑事附帶民事賠償部分，北院民事庭今年1月判黃賠償80萬元，並登報道歉，二審判決也有可能變化。

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邱太三的指控有兩部分，第一是黃在2017年4月14日，於法治時報上刊登「當時邱的要求，明顯有利用『法官法』作為關說的籌碼，不但要求要即時回任，還要求必須派駐在台中高等法院。」等文字，再者是同年5月30日、31日上三立新聞台「新台灣加油」節目時，說出「邱太三當上了法務部長，他第一件事情就是找陳瑞仁調升到法務部當參事，所以整個國家的金錢、法案跟職位，就邱太三跟小英你們三個人在那裡玩，你們說法律不讓你過，要讓他老婆回任，他幫忙讓他老婆回任，他就有官可以做」等話。

邱認為這些言論損害他的名譽，黃則辯邱身為法務部長，有發布新聞澄清的專屬記者室，更有法務部專屬澄清稿的網頁，但他和法務部自前年4月14日起，都沒有做任何澄清，並指司法官員要接受更高標準的檢核。

北院認為，黃越宏的言論具體指摘邱太三在2011年法官法立法期間，與陳瑞仁到立法院拜會民進黨黨團，透過民進黨黨團向司法院關說、施壓，要求司法院人事作業配合通過宋富美再任法官案，這屬「事實陳述」而不是「發表評論」，而黃的言論難以採信，誹謗事證明確。