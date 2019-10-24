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豬隊友喊一聲「宏哥」 讓酒駕老大身分露餡

2019-10-24 09:43聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

蔣姓男子今年5月20日晚間在台南市仁德區釣蝦場飲酒作樂後，仍駕駛轎車上路，因行車不穩為警攔查，員警發現他滿身酒味進行酒測，測得其吐氣所含酒精濃度高達每公升1.07毫克，他因另案被通緝，冒用胞弟名義在調查筆錄等簽名，當他步出派出所，小弟前來接人稱呼「宏哥」，員警察覺有異追問小弟其全名，蔣冒名應訊當場露餡。

台南地院認蔣犯駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上之罪，處4月徒刑；又犯偽造署押罪，處2月徒刑。應執行5月徒刑，可易科罰金。

台南地院審酌，蔣明知酒精成分對人的意識、控制能力具有不良影響，超量飲酒後會導致對周遭事務的辨識及反應能力較平常狀況薄弱，因而酒後駕車在道路上行駛，對一般往來的公眾及駕駛人自身皆具有高度危險性，竟仍酒後駕駛自小客車，嗣因行車不穩，經警攔查測得呼氣酒精濃度達每公升1.07毫克，漠視自己及公眾行的安全，自屬可議。

且其因另案遭通緝為逃避刑責，竟冒用胞弟名義，足以生損害於司法警察及檢察機關對犯罪偵查的正確性及胞弟，自應受有相當程度的刑事非難，惟念其犯後即能坦承犯行，態度並非不良，及其胞弟不予追究，被告酒後駕車也未造成他人傷亡或車輛毀損等一切情狀，台南地院判決蔣應執行5月徒刑。

檢警調查，蔣今年5月20日晚間6時30分，歸仁區一釣蝦場與友人拚酒2小時後，仍開車上路。他才離開釣蝦場不久，因行車不穩為警攔查，員警發現他身上帶有酒味，施予酒精測試達1.07毫克。未料，他因另案遭通緝，冒用胞弟名義，在酒精測定紀錄表上偽造胞弟署名，隨後又在文賢派出所、歸仁分局調查筆錄上偽造胞弟署名。

直至蔣的友人至派出所接人，以「宏哥」稱呼他，員警察覺有異追問該友人，得知「宏哥」的姓名，當場查獲他冒名應訊。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南地院認蔣犯駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上之罪，又...
台南地院認蔣犯駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上之罪，又犯偽造署押罪，應執行5月徒刑，可易科罰金。圖／本報資料照片
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