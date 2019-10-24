老母立遺囑死後長子現住房子過戶給次子 兄弟法庭爭產

2019-10-24 08:22 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ／基隆即時報導



基隆市一名去年過世的老婦生前立代筆遺囑，指定名下長子居住的房子過戶給次子。長子以代筆遺囑錄影，老母曾表明「如果房屋給老二，老大要住哪裡？」指遺囑非口述意旨無效，次子答辯確為老母真意。法院審理後，認定並非代筆人以誘導方式做成遺囑，符合民法要件，房子由次子繼承無誤。

老婦的長子起訴主張，母親去年4月過世後，母親名下房屋、土地均被以遺囑繼承，登記在弟弟名下，追查才知母親2007年底被妹妹從安養院帶到法律事務所作成代筆遺囑。他聽聞弟弟有付錢給妹妹，遺囑3名見證人也受妹妹委任到場，實難期待能秉持公正義務。

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長子還說，做成代筆遺囑時的錄影光碟中，母親口述不清楚也不順暢，且多由代筆人以提問方式誘導回答。過程中父親曾表明「如果房屋給老二，老大要住哪裡？」代筆人此時竟回稱：房子不是要給老二嗎？不符民法有關代筆遺囑法定要件，聲明代筆遺囑無效，塗銷繼承登記。

老婦次子答辯，遺囑是代筆人兼見證人柯姓律師與母親討論後，製作草稿再逐條確認。當時母親意識清楚，縱無法全部逐字逐句口頭陳述或複誦遺囑內容，但有明確表達房地由他單獨繼承，哥哥全家應搬離，符合法定要件。

次子說，法律上並未規定立遺囑時子女應該在場，母親說「如果房屋給老二，老大要住哪裡？」僅是她的疑問，經在場人士說明，母親仍決定將房地給他。至於律師回稱「房子不是要給老二嗎」等語，僅為確認母親真意，並非誘導遺囑人回答。至於對價、利益關係之說均為哥哥憑空捏造。

法官查出，遺囑是由遺囑人指定見證人，由柯姓律師筆記後宣讀、講解，經遺囑人認可後蓋印，見證人簽名，應堪信為真實。代筆人在做成遺囑過程雖有向遺囑人提問，但每次書寫後有再向遺囑人陳述並詢問，遺囑人均明確回答「是」，足證並非代筆人以誘導方式做成遺囑。