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自駕車撞車 非危險駕駛不起訴

2019-10-24 00:15聯合報 記者王駿杰／新竹縣報導

林姓男子開特斯拉轎車上高速公路，啟動設定自動駕駛功能卻追撞處理事故中巡邏警車。 ...
林姓男子開特斯拉轎車上高速公路，啟動設定自動駕駛功能卻追撞處理事故中巡邏警車。 圖╱聯合報系資料照片
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林姓男子去年底駕駛開啟自動駕駛輔助系統的特斯拉電動車在高速公路奔馳，卻高速追撞在車道上處理車禍的兩輛警用巡邏車；警方質疑他放開方向盤任由自動駕駛的行為觸犯公共危險罪，依法送辦。不過，新竹地檢署認為並無蛇行或明顯逼車等危險行為，處分不起訴。

檢方認為，毀損警用巡邏車輛部分，林被控涉及刑法「故意毀損公務員職務上掌管物品罪嫌」，但該罪不處罰過失犯，因此也不構成。

去年十二月十一日深夜十時，擔任業務員的林姓男子工作完畢，駕車從苗栗竹南北返新北汐止；他駕駛特斯拉汽車上國道三號即啟動自動輔助駕駛功能，行經寶山路段時，未注意內側車道有警察正在處理交通事故，追撞兩輛警車，所幸警員及時跳開，未造成傷亡。

林姓男子被質疑是否開啟自駕功能後就睡覺，但他堅稱沒睡覺，因天色昏暗沒注意前方狀況，突然聽到輪胎好像壓到東西的異音，接下來就撞上去了。警方認為，雙手離開方向盤，構成危險駕駛行為，將他依公共危險罪嫌送辦。

林的辯護律師說，車禍發生後，發函台灣特斯拉公司要求說明自動輔助系統（AutoPilot）開啟後，遇有高速公路因交管而靜止的警用車輛及交通錐時，是否會作動煞車及採取其他措施，另要求提供當晚車速、有無開啟自動輔助駕駛、有無踩踏煞車等行車紀錄，但至今未收到任何回覆。

檢方根據國道警察提供的交通事故初步分析研判表、現場圖、調查表與現場照片，認定林除未減速煞車衝撞，並無逼車、急停、左右搖擺、蛇行或其他危險駕駛行為，也未造成其他行駛國道車輛具體危險，難認有危險駕駛行為，只能說違反交通法規，但程度不到公共危險程度。

國道特斯拉警察車禍

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