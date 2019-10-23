台塑越鋼汙染案求償1.4億 法院「無管轄權」裁定駁回
台塑集團位於越南的河靜鋼鐵廠2016年造成嚴重海洋汙染，導致當地居民捕魚、製鹽等產業受損，台塑集團雖已支付越南政府5億元美金，但卻沒有實際補償居民損失，7875名受害者今年6月跨海提民事訴訟，向河靜鋼鐵廠、股東、董事等24名被告求償新台幣1.4億餘元，並且要求回復海洋生態；台北地方法院日前以沒有管轄權為由，裁定駁回訴訟，令受害者不滿，明上午將提抗告，並向司法院陳情，遞交國際人權團體連署信。
台北地院裁定指出，7875名受害者均為越南籍，主張台塑河靜鋼鐵場違法排放含有苯酚、氰化物的有毒廢水入海，並擴散至周邊海域，侵害他們的工作、健康和生命權，依越難民法侵權行為等規定，請求損害賠償，足見本案涉及外國人，且侵權行為地在越南，應類推適用民事訴訟法規定，由侵權行為地的越南法院管轄，難認就本案台灣法院有國際管轄權。
法院認為，受害者均是越南籍，侵權行為事實也在越南，並非在台灣，依國際私法最重要牽連關係原則，本案和台灣的關聯性薄弱，若在台灣法院進行審理，調查證據、當事人攻擊防禦、法律適用均不便，難以期待實質公平、迅速經濟的訴訟程序。
台北地院指出，既然本院沒有國際管轄權，另因越南法院是外國法院，無法依民事訴訟法規定移送裁定，因裁定駁回訴訟，可抗告。
越南台塑受害者正義會（JFFV）等民間團體6月到法院提告指出，台塑河靜鋼鐵廠2016年4月初發生海洋汙染，造成越南中部包括義安、河靜、廣平、廣治、承天順化等省分沿海200餘公里大規模海洋生物死亡，是越南至今最嚴重的環境公害事件；汙染至少造成超過100噸死魚，影響1萬7000餘艘漁船、4萬餘人。
律師黃馨雯曾說，她到越南和受害者見面，深入了解後發現台塑汙染摧毀成千上萬個家庭的生活，漁獲賣不出去，政府也不准賣，船主資遣所有員工後再賣掉漁船，年輕人還可以出國工作，但老弱貧困者只能四處打零工，甚至有名船主因還不出錢而自殺。
她說，台塑雖賠償越南政府5億元美金，但政府僅補償受害居民約新台幣2萬元，更有人拿不到任何補償金。台塑自從汙染發生至今，沒有和受害者溝通協調，只有在媒體上公開道歉，支付政府賠償金，敷衍了事，如今仍照常點火營運。
黃馨雯說，此案無法在越南提訴訟，因為越南是共產政府而資訊不公開，且已經有特地立場，曾有人對汙染發表看法而受到暴力攻擊，包括辣椒炸彈、電擊棒等，甚至有一名受害者在過程中被打到半身不遂，越南已經沒有爭取權益的空間，因此跨海在台灣提告，此案全部是適用越南法，根據越南法令，她們有2項主張，一是侵權行為要求損害賠償，另一是要求台塑停止製造汙染、清除汙染並恢復海洋環境。
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