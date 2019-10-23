新黨「台灣再光復」周五凱道登場 警公布交管措施
2019-10-23 20:04
聯合報 記者李隆揆
／台北即時報導
新黨將於10月25日在凱道號召民眾，舉行「庶民起義台灣再光復」活動，警方今天公布當天交管措施。
新黨日前向警方申請凱達格蘭大道路權，預計將於10月25日下午6時至9時，舉行「庶民起義台灣再光復」活動，提出「庶民公審蔡英文」「全民下架民進黨」等訴求。
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警方表示，當天0時起將針對凱道東、西向全線車道施行車輛管制，並加強周邊各路口疏導指揮，警方將視活動狀況彈性擴大交管範圍，適時啟動交通快打措施。
警方說，考量10月25日並非假日，為減少管制區域周邊道路於上下班（課）尖峰時間車流量的交通衝擊，駕駛人務必提前改道行駛並避開管制區域；各項活動交通管制訊息，將隨時提供各廣播電台插播路況報導，駕駛人應隨時留意收聽路況報導，勿違規停車，遵守各路口員警、義交指揮疏導，以免增加管制區域周邊道路車流延滯及耽誤行車時間，共同維護交通順暢與安全。
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