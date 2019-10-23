台南里幹事揩油被判2年 公所：加強公務車輛管理
2019-10-23 19:57
聯合報 記者邵心杰
／台南即時報導
台南市安南區陳姓里幹事將公務機車挪為私人使用，並不實申領差旅費及油料費計1萬多元，台南地院認利用職務機會詐取財物罪及對非主管事務圖利罪，應執行2年徒刑，緩刑3年。安南區公所強調，發現該個案違失情事時，公所已再加強公務車輛管理，檢討行政責任，將違法情事移送台南地檢查署偵辦。
安南區公所表示，今陳既遭到有罪判決，公所方面深感遺憾，倘陳不服判決結果，也應循正常途徑救濟，不宜逕以個人想法斲傷公所形象。
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判決指出，陳領用保管公務機車及配發中油公司加油卡，上班期間公務使用外，將公務機車騎回家，挪作私人使用，隔天再騎機車上班，保管2年期間油料消耗均使用加油卡刷卡加油，且騎乘公務機車出差參加會議，還三度申報交通費，他否認貪汙，自動繳回1萬多元油料及交通費。
經合議庭審理，認陳犯利用職務機會詐取財物罪及對非主管事務圖利罪，應執行2年徒刑，褫奪公權1年，緩刑3年，可上訴。
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