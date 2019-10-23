幫女網友按摩遭毆 男慘賠和解還挨告

2019-10-23 19:23 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ／新北即時報導



新北一名黃姓男子透過網路認識成年女子「小魚（化名）」，因聽聞對方內分泌失調，去年8月到對方住處幫忙按摩，未料事後被指控性侵，賠了錢仍然挨告，經新北地檢署調查後，今天才獲不起訴處分。

據了解，黃男到「小魚」家的時候，「小魚」的男朋友也在場，3人還一起睡了一晚，事發後5天才挨告。他被控趁「小魚」男友洗澡之際，先伸手摸了「小魚」胸部一把，接著又把手伸進對方褲子指侵，事後也為此賠錢和解。

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偵訊時，黃男否認犯行，供稱「小魚」男友洗澡期間什麼事情都沒發生，事後幫「小魚」按摩也是和其男友一起。他表示，和解書是「小魚」找人毆打逼迫下簽立的，自己原本不想付錢，但因為家人表示不要跟對方糾纏，所以才花錢了事。

檢方調查，「小魚」雖控黃男性侵，但檢體未採到跡證，事發第一時間又未向男友反映遭遇，還和對方一起喝酒，甚至留人一起過夜，行為顯違常情。