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海釣船也有商業戰爭 離職船長拷貝船上釣點資料挨告

2019-10-23 18:32聯合報 記者邱瑞杰／基隆即時報導

張姓男子控告雇用的陳姓海釣船離職時，涉嫌下載電腦中的釣點資料交給他人使用，損害其利益。陳辯稱，釣點是江姓前船長找出來的，並同意給他繼續使用。檢方偵結，認定陳無妨害秘密、妨害電腦使用犯意，處分不起訴。

張姓船主提告指出，陳男在2016年3、4月間受雇到他的海釣船當船長，去年4月離職，任職約2年。陳擔任船長期間，在八斗子漁港內將船上釣點電腦紀錄下載後，拷貝在隨身碟，再寄交殷姓男子轉給李姓男子使用，涉犯無故洩漏因利用電腦知悉他人秘密、無故取得他人電磁紀錄罪。

陳辯稱，釣點資料最先是江姓前船長同意他使用，當他要離職時，才又拷貝出來。江男也證稱，在張的海釣船擔任船長1年多，剛任職時船上並無任何資料，是他當船長後，慢慢將蘭嶼、東沙島等處釣點找出來，再輸入船上電腦，並將資料送給陳男使用。

張未否認江的說法，表示江來擔任船長前，船上電腦沒有任何資料，所有釣點都是江任職期間建立的。江離職後， 陳接任船長，並獲江授權繼續使用釣點資料。

檢方指出，張男和陳男並未事先以口頭或書面契約，言明海釣船上釣點資料所有權歸屬，陳男自認可以複製釣點資料，主觀上無妨害秘密、妨害電使用犯意，罪證不足不起訴。

陳姓海釣船長離職時複製帶走船上電腦釣點資料，被船主控告妨害秘密、妨害電腦使用，檢...
陳姓海釣船長離職時複製帶走船上電腦釣點資料，被船主控告妨害秘密、妨害電腦使用，檢方處分不起訴。記者邱瑞杰／攝影
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海釣船離職蘭嶼

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