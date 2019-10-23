廟祝狠勒斃女友 被害人兒女索賠他還說：怕沒能力賠

2019-10-23 18:03 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ／高雄即時報導



高雄一間宮廟王姓廟祝去年懷疑莫姓女友另有新歡，盛怒之下奪延長線纏繞女友脖子，狠狠將她勒斃，經橋頭地院一審依殺人罪判刑14年，高雄高分院二審也維持原判決。被害人莫女膝下1子1女悲痛難忍，向王姓廟祝求償喪葬支出、精神慰撫金共450萬元；橋頭地院衡量告訴雙方財力，近日判王應賠250萬元，可上訴。

刑事判決指出，63歲王姓廟祝前年認識在養生館從事美容工作的51歲莫女，兩人展開交往，期間莫女時常到王工作的宮廟陪他過夜。去年6月底深夜，王一如往常接莫女回宮廟休息，熄燈後他向女友求歡卻遭拒，他於是懷疑女友為錢另與別人交往，兩人起口角互毆；莫女直抓他下體、拍打他後腦勺，也毆打她頭臉反擊。

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當王姓廟祝掐住莫女後頸時，莫扯下床邊延長線套住王男脖子，卻順勢被王男奪去，纏繞她脖子勒緊，直到莫女身體不動，王才將門反鎖、畏罪逃逸至台南後落網。

莫女遇害後，膝下2名子女哀痛萬分，精神上痛苦不已，各向王姓廟祝請求2百萬元精神慰撫金，並索討50萬元治喪費用。王姓廟祝不爭執喪葬費用，但認為精神慰撫金額過高；他表示，莫女在世時，他每月收入全數交給莫女，現在監執行，就算刑滿出獄，也不確定是否有工作，自認無力賠償。

橋頭地院民事庭審理指出，莫女的子女否認王姓廟祝過去將每月收入全交給母親，王也未舉證證實，僅是空口抗辯，不足採信；況且，就算他確實將收入全交給莫女，應也是贈與性質的生活照顧費，不能請求抵銷或返還。至於王姓廟祝稱「無能力賠償」一事，法官也認為這不能作為拒絕賠償的理由。

民事庭指出，因王姓廟祝下殺手，莫女的2名子女被迫與至親天人永隔，精神上自然承受極大痛苦，索賠治喪費用、精神慰撫金自然有理；然而，莫女的子女中，一人赴日本攻讀國際貿易及服裝設計，月收入有8至9萬元，另一人中專畢業後，工作月收入也有4萬元；反觀王姓廟祝月收入約為2萬3千元，綜合衡量後認為，精神慰撫金部分，各判賠100萬元較適當。