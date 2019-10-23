警官酒後非禮女老師 澎警查出確有其事調職

2019-10-23 17:42 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ／即時報導



澎湖縣警局望安分局2線2星的陳姓組長遭爆料，參與某學校聚會後，到鄉代會聯誼室「續攤」，疑對女老師做出不禮貌行為，涉及性騷擾。澎湖縣警局查明後，今天表示陳姓組長「確有不當言行」，已將陳姓組長調職，並將從嚴查究行政責任。

澎湖縣警局表示，10月16日晚間，望安警分局陳姓組長應邀出席學校家長委員會餐敘，後轉往鄉代會交誼廳唱歌，席間陳確有飲應酬，並藉酒意，趁機與女老師握手、碰觸臉部等不當行為，疑涉及性騷擾案，澎湖縣警局指示督察科及望安警分局調查，警方釐清案情後，發覺陳「確有不當言行」，雖然當事人暫不提申訴，仍決定對陳調離現職。

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澎湖縣警局長楊鴻正表示，陳身為幹部，應邀出席餐會，未能謹言慎行，發生對多名女老師「不當言行」，影響警譽，決不護短、不庇縱，將追究陳的行政責任，並調整職務及服務地區。