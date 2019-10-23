鄰居冷氣吹進她家？婦：冷到得戴毛帽睡覺

2019-10-23 17:34 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ／新北即時報導



新北一名陳姓婦人今年初狀告樓上、樓下、隔壁3戶鄰居和管委會，指鄰居長時間開冷氣，冷氣輻射透過牆壁傳到她家，害她寒風刺骨，有頭痛、鼻塞、打噴嚏等身體不適症狀，得帶毛帽入睡，管委會不但漠視，對鄰居們抽菸飄散菸味的情形不管，結果證據未被採信，今天被新北地院判敗訴。全案可上訴。

判決指出，陳婦興訟求償68萬元。她指控住家樓上、樓下和隔壁鄰居經常開冷氣，害住處室內外溫度相差10度以上，導致她心血管循環不良，多次夜裡驚醒，無法入睡。而樓上和樓下的鄰居經常在廁所、屋內和後陽台抽菸，菸味隨公共管道和樓地板侵入她家，害她飽受二手菸和三手菸的危害。

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法庭上，鄰居們反駁陳婦說法，強調開冷氣是為了保持通風，避免病菌生長，也沒有抽菸習慣，指控根本依據沒有。管委會則表示，開冷氣是憲法保障人民的行為自由，管委會雖無法律強制力可以禁止，但有了解情況並居中協調，也將結果告知陳婦，沒有漠不關心情形。

法院調查，陳婦雖提出2015年的法院判決證明樓下鄰居有抽菸習慣，但該判決的被告並非現在的鄰居。此外，陳婦提出的室內溫度和空氣品質報告均是她自己測量取得的數據，屬單方面的指述，難以就此認定危害是來自樓上、樓下或隔壁的鄰居。