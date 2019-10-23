吳子嘉涉指他主導高銀放貸慶富 二審仍要賠35萬

2019-10-23 17:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ／高雄即時報導



「美麗島電子報」董事長吳子嘉前年11月上政論節目討論獵雷艦詐貸案，指高雄前代理市長許立明主導高銀對慶富公司放款，許怒對提告民事求償300萬元及登報道歉，一審判吳子嘉應賠35萬元。兩人都提出上訴，許立明認為吳須再賠65萬、在四大報及美麗島電子報刊道歉啟事，高雄高分院今天下午駁回維持原判，仍可上訴。

許立明提告主張，吳子嘉2017年11月8日上三立新聞台政論節目「新台灣加油」，說「那個高雄銀行的常務董事我剛看了一下名單很奇怪，叫做高雄市副市長許立明，許立明從頭到尾資歷裡面，沒有一項跟財務有關啊、跟金融有關啊，去主導這個放款，去主導這個不回收這個債權」等不實言論，使他名譽受創。

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許立明認為，自己擔任高銀常務董事，但從未對核貸給慶富有任何指示，更無主導不收回債權，吳子嘉的言論嚴重毀損他人格及社會評價，且吳身為新聞媒體工作者，應善盡查證，事後還公然說「歡迎來告」、「法院見」毫無愧歉之意，要求賠300萬精神慰撫金，另還要在四大報及美麗島電子報登道歉啟事。

吳子嘉辯稱，當天節目上是先質疑許立明的學歷為何擔任高銀常務董事，再檢討高銀對慶富的輕率放款，兩者討論不同事項，沒指是許立明主導，且許身為董事會成員，當然也需負責。

一審法官檢視當天節目過程，發現吳子嘉的言論鋪陳，使用「主導」一詞形成許立明該為高銀與慶富公司的弊案負責的語意，容易讓絕大多數聽眾有許主導高銀對慶富放款、不回收債權的印象。

法官也根據高銀回函，認定許立明根本沒有吳子嘉所指「主導高雄對慶富放款」或「主導高銀不積極回收債權」，且吳也提不出任何查證的紀錄或相關事證，已侵害許的名譽權，考量雙方身分地位後，吳應賠35萬元。