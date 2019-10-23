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吳子嘉涉指他主導高銀放貸慶富 二審仍要賠35萬

2019-10-23 17:27聯合報 記者林伯驊／高雄即時報導

「美麗島電子報」董事長吳子嘉前年11月上政論節目討論獵雷艦詐貸案，指高雄前代理市長許立明主導高銀對慶富公司放款，許怒對提告民事求償300萬元及登報道歉，一審判吳子嘉應賠35萬元。兩人都提出上訴，許立明認為吳須再賠65萬、在四大報及美麗島電子報刊道歉啟事，高雄高分院今天下午駁回維持原判，仍可上訴。

許立明提告主張，吳子嘉2017年11月8日上三立新聞台政論節目「新台灣加油」，說「那個高雄銀行的常務董事我剛看了一下名單很奇怪，叫做高雄市副市長許立明，許立明從頭到尾資歷裡面，沒有一項跟財務有關啊、跟金融有關啊，去主導這個放款，去主導這個不回收這個債權」等不實言論，使他名譽受創。

許立明認為，自己擔任高銀常務董事，但從未對核貸給慶富有任何指示，更無主導不收回債權，吳子嘉的言論嚴重毀損他人格及社會評價，且吳身為新聞媒體工作者，應善盡查證，事後還公然說「歡迎來告」、「法院見」毫無愧歉之意，要求賠300萬精神慰撫金，另還要在四大報及美麗島電子報登道歉啟事。

吳子嘉辯稱，當天節目上是先質疑許立明的學歷為何擔任高銀常務董事，再檢討高銀對慶富的輕率放款，兩者討論不同事項，沒指是許立明主導，且許身為董事會成員，當然也需負責。

一審法官檢視當天節目過程，發現吳子嘉的言論鋪陳，使用「主導」一詞形成許立明該為高銀與慶富公司的弊案負責的語意，容易讓絕大多數聽眾有許主導高銀對慶富放款、不回收債權的印象。

法官也根據高銀回函，認定許立明根本沒有吳子嘉所指「主導高雄對慶富放款」或「主導高銀不積極回收債權」，且吳也提不出任何查證的紀錄或相關事證，已侵害許的名譽權，考量雙方身分地位後，吳應賠35萬元。

吳子嘉不服遭判賠提出上訴，許立明也提附帶上訴，認為吳須再賠65萬、在4報及美麗島電子報刊道歉啟事回復名譽，二審合議庭審理後，今天皆判決駁回。

名嘴吳子嘉在政論節目指高雄前代理市長許立明主導高銀對慶富公司放款，遭許提告求償，...
名嘴吳子嘉在政論節目指高雄前代理市長許立明主導高銀對慶富公司放款，遭許提告求償，高雄高分院合議庭今天仍判吳應賠35萬。圖／翻攝三立電視台
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吳子嘉慶富

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