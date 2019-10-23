男不滿酒後遭摸生殖器 毆打好友致死判9年
2019-10-23 17:30中央社 台中23日電
男子簡萌佑因不滿男性友人蕭宇志酒後撫摸他的生殖器，憤而持鈍器毆打對方，直到隔天才發現蕭男已休克死亡，台中地院今天依傷害致死罪判處簡男9年徒刑，可上訴。
台中地方法院判決書指出，簡萌佑與蕭宇志為舊識，簡男經蕭男介紹從事房屋仲介，蕭男也租屋供簡男居住。
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簡男於民國106年12月22日晚上10時許邀蕭男到租屋處喝酒，兩人並多次外出買酒繼續喝，席間蕭男多次以手指摳簡男手臂，並拉開對方牛仔褲拉鍊，撫摸生殖器，簡男多次撥開蕭男手臂並表示「我不喜歡」，但蕭男仍不停手。
簡男因此憤而多次持金屬製桌腳條與徒手，毆打蕭男胸部與四肢，蕭男多次要逃離，都被簡男拉回來繼續毆打，導致蕭男失去意識倒在簡男床邊，直到隔天下午1時許，簡男起床後才發現蕭男已無呼吸心跳，並委由女友向警方報案。
蕭男遺體經檢方會同法醫相驗後，發現臉部有多處撕裂傷、頭皮有大面積出血，胸部、四肢等處都有撕裂傷，且肋骨多處骨折，因心因性休克及呼吸衰竭傷重死亡，檢方偵辦後依傷害致死罪嫌將簡男起訴。
法官認為，簡男與被害人交情匪淺，僅因對方超越同性情誼就傷害被害人致死，審酌簡男犯後與被害人家屬和解，今天依傷害致死罪判處他9年徒刑，可上訴。
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