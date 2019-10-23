帶舊衣褲到愛買辦退貨竟得手兩次 女子賠4倍和解換緩刑

2019-10-23 16:38 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ／基隆即時報導



吳姓女子拿舊衣物掛上愛買基隆店販售衣物的掛牌，冒充買來的，同日二度帶去愛買退貨，騙過店員得手1395元，隔天故技重施才被識破。基隆地方法院審結，考量她犯後悔悟，並以犯罪所得4倍金額與愛買和解，依詐欺取財罪處應執行拘役35日，緩刑2年。

判決指出，吳女今年5月5日下午4點多前往愛買基隆店，將自己的舊短褲、紫色條紋上衣，分別掛上店內販售衣物掛牌，冒充是從愛買買來的衣物，再帶去服務台辦理退貨，店員信以為真同意退貨，交給吳女298元。

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同日晚上8點多，吳女以相同手法，拿舊黑色連帽T恤2件、女用上衣1件掛上掛牌，又去辦理退貨，得手1097元。

今年年5月6日傍晚，吳女又帶著3件舊牛仔褲、2件白色POLO衫和藍色、灰色T恤各1件到愛買基隆店，掛上掛牌後辦理退貨，店員當場識破報警處理。警方偵詢後將吳女送辦，檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。