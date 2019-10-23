禽流感鵝隻遭撲殺 鵝農改槍向員警兜售判2年

2019-10-23 16:08 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ／台南即時報導



台南郭姓鵝農1年多前因禽流感疫情肆虐，飼養鵝隻遭撲殺，將用來驅趕野狗保護鵝隻的空氣槍改造後上網求售，被台中警方盯上，雙方相約在歸仁交大沙崙分校旁樹林試槍，經現場及埋伏員警表明身分後當場逮捕，他坦承改槍，台南地院認郭犯非法製造空氣槍罪及非法販賣空氣槍未遂罪，應執行2年徒刑，併科罰金5萬元，緩刑4年，可上訴。

台南地院合議庭審酌，郭非法換裝彈簧而製造具殺傷力的空氣槍，對社會治安仍有一定程度潛在危險，所為應予譴責，惟念他犯後坦承犯行，態度良好，且僅用以嚇阻野狗以保護鵝隻，未有任何不法用途，事後因禽流感疫情始求售變現，惡性均屬輕微，又無任何犯罪前科。

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同時，合議庭考量其智識程度、家庭及工作狀況等一切情狀，認郭犯非法製造空氣槍罪，處1年4月，併科罰金3萬元；又犯非法販賣空氣槍未遂罪，處1年6月，併科罰金3萬元。應執行2年徒刑，併科罰金5萬元。

判決指出，2017年1 月間，在高雄市岡山區某模型店購得不具殺傷力空氣槍1 支，另在五金行購得4、6、6.2公分彈簧各1條，在模型店購得直徑5.5mm鉛彈1盒，直至去年3月間，在他關廟區養鵝場內，分別換裝黑色彈簧及6公分、6.2公分彈簧，測試發射鉛彈，可貫穿鐵皮。

判決表示，後因禽流感疫情，郭所養鵝隻遭撲殺而無收入來源，為貼補家用，去年12月間，他在露天拍賣網站刊登販賣空氣槍訊息，經台中警方執行網路巡邏時發現後佯裝買家，以LINE通訊軟體聯繫。今年1月7日下午1時40分，雙方相約在交大沙崙分校前碰面後，郭騎機車載員警到附近樹林，以原槍枝填裝5.5mm 鉛彈試射茶葉罐僅造成表面凹陷。

郭向買家表示換裝黑色彈簧即可貫穿茶葉罐，並教導對方如何更換彈簧，確定對方有意願購買後，欲進行槍枝交易時，經當場及埋伏員警表明身分，當場逮捕，扣得空氣槍、彈簧及鉛彈等物。