親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

印尼反惡法大遊行：木已成舟的《肅貪會法》修正案

我國班機視為領土 港嫌陳同佳登機就抓人

禽流感鵝隻遭撲殺 鵝農改槍向員警兜售判2年

2019-10-23 16:08聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

台南郭姓鵝農1年多前因禽流感疫情肆虐，飼養鵝隻遭撲殺，將用來驅趕野狗保護鵝隻的空氣槍改造後上網求售，被台中警方盯上，雙方相約在歸仁交大沙崙分校旁樹林試槍，經現場及埋伏員警表明身分後當場逮捕，他坦承改槍，台南地院認郭犯非法製造空氣槍罪及非法販賣空氣槍未遂罪，應執行2年徒刑，併科罰金5萬元，緩刑4年，可上訴。

台南地院合議庭審酌，郭非法換裝彈簧而製造具殺傷力的空氣槍，對社會治安仍有一定程度潛在危險，所為應予譴責，惟念他犯後坦承犯行，態度良好，且僅用以嚇阻野狗以保護鵝隻，未有任何不法用途，事後因禽流感疫情始求售變現，惡性均屬輕微，又無任何犯罪前科。

同時，合議庭考量其智識程度、家庭及工作狀況等一切情狀，認郭犯非法製造空氣槍罪，處1年4月，併科罰金3萬元；又犯非法販賣空氣槍未遂罪，處1年6月，併科罰金3萬元。應執行2年徒刑，併科罰金5萬元。

判決指出，2017年1 月間，在高雄市岡山區某模型店購得不具殺傷力空氣槍1 支，另在五金行購得4、6、6.2公分彈簧各1條，在模型店購得直徑5.5mm鉛彈1盒，直至去年3月間，在他關廟區養鵝場內，分別換裝黑色彈簧及6公分、6.2公分彈簧，測試發射鉛彈，可貫穿鐵皮。

判決表示，後因禽流感疫情，郭所養鵝隻遭撲殺而無收入來源，為貼補家用，去年12月間，他在露天拍賣網站刊登販賣空氣槍訊息，經台中警方執行網路巡邏時發現後佯裝買家，以LINE通訊軟體聯繫。今年1月7日下午1時40分，雙方相約在交大沙崙分校前碰面後，郭騎機車載員警到附近樹林，以原槍枝填裝5.5mm 鉛彈試射茶葉罐僅造成表面凹陷。

郭向買家表示換裝黑色彈簧即可貫穿茶葉罐，並教導對方如何更換彈簧，確定對方有意願購買後，欲進行槍枝交易時，經當場及埋伏員警表明身分，當場逮捕，扣得空氣槍、彈簧及鉛彈等物。

合議庭認為，郭購買空氣槍目的，為驅趕野狗以保護所養鵝隻，換裝彈簧製造具殺傷力空氣槍後，並未從事任何不法行為，後因禽流感肆虐，一時欠缺收入來源才上網求售，認他犯罪情節尚屬輕微，所犯製造空氣槍罪、販賣空氣槍未遂罪，減輕其刑。若處以最低刑度即2年6月，顯然過重，客觀上不無可憫，酌減其刑。

台南地院合議庭認郭犯非法製造空氣槍罪及非法販賣空氣槍未遂罪，應執行2年徒刑，併科...
台南地院合議庭認郭犯非法製造空氣槍罪及非法販賣空氣槍未遂罪，應執行2年徒刑，併科罰金5萬元，緩刑4年，可上訴。圖／本報資料照片
分享

禽流感疫情交大

相關新聞

帶舊衣褲到愛買辦退貨竟得手兩次 女子賠4倍和解換緩刑

2019-10-23 16:38

觀宏專案越客集體脫逃 判決出爐僅1人須入監

2019-10-23 14:50

打擊環境犯罪跨界合作論壇 即起報名

2019-10-23 14:49

中信松壽大樓購地案 張明田等10人獲北檢請回

2019-10-23 14:46

特斯拉自動駕駛撞警車 不起訴

2019-10-23 14:04

臉書上賣演唱會門票行騙20多人 起訴

2019-10-23 14:02

富少飆藍寶堅尼釀2死3傷 一審判2年4月

2019-10-23 14:00

村長督導勞役女涉嫌亂摸猥褻 法院諭知20萬元交保

2019-10-23 13:47

5歲小女孩穿褲子太慢被父打傷 女兒原諒使他獲緩刑

2019-10-23 13:45

牙醫聘密醫幫裝假牙收入破百萬 兩人招供：五五分帳

2019-10-23 12:44

傳圖「這種症頭要吃5天大便才會好」 法官判他有罪定讞

2019-10-23 12:08

男性友人想要超友誼 他被惹怒暴打對方致死

2019-10-23 12:08

富少開超跑釀2死3傷 法院減刑2次判2年4月理由在這

2019-10-23 12:00

蔡清祥宣示嚴辦挨告瀆職 張安樂：民進黨罄竹難書

2019-10-23 11:32

房客「洗澡常昏倒」房東不理 鬧出2命判1年

2019-10-23 11:16

殺女直播主卻不想羈押 稱「爸中風、怕看不到他」

2019-10-23 11:16

富少游翰甯飆藍寶堅尼釀2死3傷 一審認判2年4月

2019-10-23 11:06

簽5百萬本票仍情不自禁 小三搞裸體擁抱嘿咻下場慘了

2019-10-23 10:40

臉書賣台日韓歌星演唱會門票 原來全是一場騙局

2019-10-23 10:34

特斯拉自動駕駛撞警車 檢不起訴：駕駛無危險行為

2019-10-23 10:33

台南里幹事揩油1萬多元 法官判2年徒刑

2019-10-23 10:16

徵攝影師被瘋傳成韓國瑜徵臨演 原始發文者要提告

2019-10-23 09:22

次子夭折歸咎妻訴請離婚 夫外遇出軌過失大遭駁回

2019-10-23 07:39

女醫聽說「可建構美好未來」交帳戶 遭男友盜領954萬元

2019-10-23 06:57

臉書不實影射蘇揆 法官裁定不罰

2019-10-23 00:20

綠委助理關說勞檢放水 涉案基層：有立委跟長官的壓力

2019-10-22 22:19

妻重病他載女人上摩鐵 遇「客滿」不爽掏槍：我恐慌症

2019-10-22 19:50

小心！他專詐竊名貴農漁產 全台騙透透

2019-10-22 19:24

中信松壽大樓購地案 調查局再約張明田

2019-10-22 18:13

凱擘差別待遇挨罰4100萬元 最高行判免罰確定

2019-10-22 18:05

兩警上班酒測值超標 中市二分局長調太平：欣然接受

2019-10-22 17:43

欲出售帛琉大飯店遭否決 中投另提訴訟解凍

2019-10-22 16:46

中鏢黑心鴨血！老四川求償 賠償金卻被抵銷了

2019-10-22 16:42

醉男怒嗆5字經竟無罪 法官：員警「手腳踢打」攻擊

2019-10-22 16:18

遊覽車違停公車站反控進站公車擋道 檢方不起訴

2019-10-22 16:15

遭爆棄養公公又劈腿 「本土劇惡女」求償千萬再開庭

2019-10-22 15:12

不滿鄰居的狗吠叫 到臉書社團公布個資遭判刑

2019-10-22 13:39

少女騎腳踏車下山擦撞汽車受傷 法官判駕駛無罪、免賠

2019-10-22 12:53

挺韓KUSO蘇貞昌移送法辦 法官裁定網友不罰

2019-10-22 12:14
看更多

熱門文章

登山失聯 手機剩1％電 勤做這動作6小時後獲救

2019-10-23 10:00

兩警上班酒測值超標 中市二分局長調太平：欣然接受

2019-10-22 17:43

疑行動電源引火災 華廈1死7傷

2019-10-23 00:01

特斯拉自動駕駛撞警車 檢不起訴：駕駛無危險行為

2019-10-23 10:33

國一台南大灣交流道貨櫃車翻覆 南下封閉中

2019-10-23 13:47

國防部上校松山機場酒醉叫囂 還與警肢體衝突被逮捕

2019-10-22 23:41

藝人丁國琳透天厝竊賊被抓 難過找不回親人遺留首飾

2019-10-23 13:08

北市男童獨自在臥室玩耍 不慎推開窗戶墜樓生命垂危

2019-10-22 22:12

丹鳳捷運站旁火燒10機車 三洋廠房險被波及

2019-10-22 17:27

上校醉鬧捷運站與警扭打 國防部：查明原因適懲

2019-10-23 00:52

監測石虎的紅外線照相機 9天失竊38台

2019-10-22 20:26

男性友人想要超友誼 他被惹怒暴打對方致死

2019-10-23 12:08

釣客疑落海失蹤 頭七家屬海上丟西瓜讓人驚呆

2019-10-22 23:01

妻重病他載女人上摩鐵 遇「客滿」不爽掏槍：我恐慌症

2019-10-22 19:50

大溪漁民撈到未爆彈 六軍團：非國軍制式彈藥

2019-10-22 18:41

綠委助理關說勞檢放水 涉案基層：有立委跟長官的壓力

2019-10-22 22:19

上校捷運站與警扭打 國防部：他酒後欲搭捷運遭拒

2019-10-23 01:50

宜蘭又撈未爆彈 這顆是二戰遺物

2019-10-23 00:14

徵攝影師被瘋傳成韓國瑜徵臨演 原始發文者要提告

2019-10-23 09:22

她疑惑客人為何只愛坐「髒桌」 網曝原因：會挑位置坐

2019-10-23 13:16

等餐狂催單 外送哥暴怒推店員嗆「你打我啊！」

2019-10-23 10:44

女醫聽說「可建構美好未來」交帳戶 遭男友盜領954萬元

2019-10-23 06:57

韓國瑜台南造勢晚會遭蛋襲未中 警方找到涉丟雞蛋兩男

2019-10-22 18:55

捷運丹鳳站旁機車離奇自燃 監視器剛好拍到全過程

2019-10-22 19:51

龍虎寺兩尊300年神明失竊 玉井警將士用命3天追回

2019-10-23 09:42

2男涉嫌向韓國瑜丟雞蛋 南檢複訊後請回限制住居

2019-10-22 22:14

外送員送餐撞成一團？虛驚一場只是發揮同事愛幫忙

2019-10-23 15:06

桃園火災／消防員：電器不用 應拔插頭

2019-10-23 00:06

北市4歲幼童從11樓墜落 失去生命跡象送醫搶救

2019-10-22 20:31

5輛進口名車夜遊淡水競速 領到8張罰單最高可罰12萬

2019-10-23 11:17

約女網友摩鐵開房間 命洗殘廢澡舔全身完事後卻被告

2019-10-23 13:40

豬血湯漲到25元 客人嫌貴喊「關起來不要賣！」

2019-10-23 14:28

台南擲蛋2男傳政治傾向偏綠 警方：未在民代服務處任職

2019-10-22 20:03

次子夭折歸咎妻訴請離婚 夫外遇出軌過失大遭駁回

2019-10-23 07:39

簽5百萬本票仍情不自禁 小三搞裸體擁抱嘿咻下場慘了

2019-10-23 10:40

牙醫聘密醫幫裝假牙收入破百萬 兩人招供：五五分帳

2019-10-23 12:44

房客「洗澡常昏倒」房東不理 鬧出2命判1年

2019-10-23 11:16

富少游翰甯飆藍寶堅尼釀2死3傷 一審認判2年4月

2019-10-23 11:06

花蓮米棧驚傳槍響 2頭山羊被槍殺1死1傷

2019-10-23 13:19

揚言「把你家燒光」 女子買汽油到前男友家縱火被起訴

2019-10-22 20:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top