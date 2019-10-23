觀宏專案越客集體脫逃 判決出爐僅1人須入監

2019-10-23 14:50 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ／高雄即時報導



去年底爆出越南旅客藉「觀宏專案」來台卻集體脫逃，檢方起訴河內旅行社業務梅女等人，高雄地院審理認定，梅女等人涉幫3團共55名越南人非法入境，還協助藏匿、媒介工作，依人口販運、偽造文書等罪，判梅女9月徒刑、梅女蕭姓丈夫3月，皆可易科罰金；阮姓男子不只媒介還涉逼賣淫，判3年、其中1年得罰金。全案可上訴。

據了解，雄檢目前仍對涉案的武姓旅行社經理等5人、在逃的越籍人士10幾人發布通緝。

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判決指出，在越南河內「GOLDEN TRAVEL」旅行社擔任業務的梅姓女子，與公司經理等其他員工，向有意來台工作者收取1000至3000美金不等費用，依據「東南亞國家優質團體旅客來臺觀光簽證作業規範（觀宏專案）」之便，以觀光名義申請電子簽證，去年12月21日梅女帶領21名越南男女飛抵高雄機場，另有1人同月15日從台中機場入境。

當月24、25日越籍人士陸續脫團，梅女與蕭姓丈夫還協助2人藏匿，更媒介1人到桃園蘆竹區做搬運石頭工作。

GOLDEN TRAVEL旅行社另一名阮姓男業務，也以相似手法，收取1000至2500美元不等價格後，12月23日率2團34人從桃園機場入境，並協助載送桃園、雲林等處藏匿；其中4名越南籍女子，更於抵達隔天就被送到桃園中壢區某飯店從事性交易。

合議庭查出，4名越南女子性交易價碼1700元至3500元不等，短短3天，4女分別接客9、10、11、3次，阮姓男子每次抽300元，其中2女指控阮讓她們欠下大筆簽證費用或借款，迫於無奈才同意性交易，並集體住宿、監控行動，甚至表明不願再做下去，阮還恐嚇「不還錢，就要將賣淫的事告知家人」，其中1女連繫在台友人協助逃走投案，另3人也趁隙逃出。

1名越女證稱，原本談好費用為1500萬越南幣，阮卻改口要增加到4200萬越南幣，進而要求賣淫；另名女子證稱原以為來台做按摩，變成性交易。

梅女、蕭姓丈夫到案後認罪，合議庭依犯使公務員登載不實文書罪、藏匿人犯罪、圖利媒介外國人非法工作罪，判梅女9月、蕭3月徒刑，得易科罰金。