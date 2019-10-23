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壽終正寢 港府宣布正式撤回「逃犯條例」修訂

觀宏專案越客集體脫逃 判決出爐僅1人須入監

2019-10-23 14:50聯合報 記者林伯驊／高雄即時報導

去年底爆出越南旅客藉「觀宏專案」來台卻集體脫逃，檢方起訴河內旅行社業務梅女等人，高雄地院審理認定，梅女等人涉幫3團共55名越南人非法入境，還協助藏匿、媒介工作，依人口販運、偽造文書等罪，判梅女9月徒刑、梅女蕭姓丈夫3月，皆可易科罰金；阮姓男子不只媒介還涉逼賣淫，判3年、其中1年得罰金。全案可上訴。

據了解，雄檢目前仍對涉案的武姓旅行社經理等5人、在逃的越籍人士10幾人發布通緝。

判決指出，在越南河內「GOLDEN TRAVEL」旅行社擔任業務的梅姓女子，與公司經理等其他員工，向有意來台工作者收取1000至3000美金不等費用，依據「東南亞國家優質團體旅客來臺觀光簽證作業規範（觀宏專案）」之便，以觀光名義申請電子簽證，去年12月21日梅女帶領21名越南男女飛抵高雄機場，另有1人同月15日從台中機場入境。

當月24、25日越籍人士陸續脫團，梅女與蕭姓丈夫還協助2人藏匿，更媒介1人到桃園蘆竹區做搬運石頭工作。

GOLDEN TRAVEL旅行社另一名阮姓男業務，也以相似手法，收取1000至2500美元不等價格後，12月23日率2團34人從桃園機場入境，並協助載送桃園、雲林等處藏匿；其中4名越南籍女子，更於抵達隔天就被送到桃園中壢區某飯店從事性交易

合議庭查出，4名越南女子性交易價碼1700元至3500元不等，短短3天，4女分別接客9、10、11、3次，阮姓男子每次抽300元，其中2女指控阮讓她們欠下大筆簽證費用或借款，迫於無奈才同意性交易，並集體住宿、監控行動，甚至表明不願再做下去，阮還恐嚇「不還錢，就要將賣淫的事告知家人」，其中1女連繫在台友人協助逃走投案，另3人也趁隙逃出。

1名越女證稱，原本談好費用為1500萬越南幣，阮卻改口要增加到4200萬越南幣，進而要求賣淫；另名女子證稱原以為來台做按摩，變成性交易。

梅女、蕭姓丈夫到案後認罪，合議庭依犯使公務員登載不實文書罪、藏匿人犯罪、圖利媒介外國人非法工作罪，判梅女9月、蕭3月徒刑，得易科罰金。

阮姓男子則辯稱4名越南女子都自願從事性交易，不過他也承認曾傳性交易項目給越南女子、從中抽成，合議庭不採信他說詞，依犯使公務員登載不實文書罪、圖利利用他人難以求助處境及不當債務約束之方式使人從事性交易罪，判2年徒刑，另犯圖利容留性交罪、恐嚇危害安全罪判1年，得易科罰金。

去年底爆出越南旅客藉「觀宏專案」來台卻集體脫逃，高雄某飯店門口錄下脫逃前的身影。...
去年底爆出越南旅客藉「觀宏專案」來台卻集體脫逃，高雄某飯店門口錄下脫逃前的身影。資料照片／本報記者翻攝
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越南性交易旅行社

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