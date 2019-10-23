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壽終正寢 港府宣布正式撤回「逃犯條例」修訂

打擊環境犯罪跨界合作論壇 即起報名

2019-10-23 14:49聯合晚報 新北市政府環境保護局

為打造新北幸福宜居城市，新北市除成立「環境稽查重案組」外，並訂於10月31日邀請專家學者召開「打擊環境犯罪跨界合作論壇」，新北市政府希望透過檢、警、環、專家學者及民間團體的交互討論，激盪出查案新模式，有效打擊不法。

這場論壇將由新北市政府環境保護局簡任技正許銘志，針對「常見環保犯罪樣態分享」進行報告，並邀請行政院環境保護署北區環境督察大隊長張乃仁就「科技化打擊環境犯罪」的議題報告。

同時也邀請成功大學環境工程學系張祖恩教授(前環保署署長)、臺灣環境保護聯盟會長劉志堅、新北地方法院檢察署主任檢察官洪三峯、內政部警政署保安警察第七總隊刑事警察大隊副大隊長梁家賢與會討論。論壇將在新北市政府大樓307會議室舉行，由前環保署長蔡勳雄擔任主持人。

「新北環境稽查重案組」於本月8日成立，並由侯友宜市長、臺北地檢署邢泰釗檢察長、新北地檢署朱兆民檢察長、士林地檢署朱家崎檢察長、基隆地檢署柯麗鈴檢察長、調查局新北市調處蔡文郎處長共同揭牌，宣示新北市整合資源打擊環境犯罪之決心。

為了期待透過重案組的資源整合，發揮1+1大於2的效果，讓環境安全獲得確保，新北市環保局劍及履及，立刻邀集檢警等單位及專家學者召開「打擊環境犯罪跨界合作論壇」，希望藉此集思廣義，為打擊非法環保事件找出快速有效的新模式。更多詳情請掃描QRcode了解活動細節，歡迎民眾踴躍參與。

新北環保論壇-活動報名
新北環保論壇-活動報名
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(新北市政府環境保護局 廣告)

警察環保署侯友宜

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