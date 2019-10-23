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壽終正寢 港府宣布正式撤回「逃犯條例」修訂

中信松壽大樓購地案 張明田等10人獲北檢請回

2019-10-23 14:46聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

檢調偵辦中信金標售松壽大樓案，懷疑中信銀董事長室專委張明田，涉嫌將市值約215億元的大樓，以151億元賤售給碩河開發，價差64億元，懷疑張明田等人在出售過程獲取鉅額佣金，台北地檢署昨再度約談張明田等5名被告到案，今清晨複訊後均請回，全案依違反金融控股公司法方向偵辦。

同案約談被告包括子樂投資公司總裁詹偉立、中信銀主秘陳永晉及中信金控2名職員；另約談5名證人包括協助出售大樓的戴德梁行3名員工及中信金法務長鄧彥敦，檢方今凌晨複訊後陸續將10人請回。

松壽大樓位處信義區精華地段，2012年標售前，估價市值約215億元，後來卻由碩河開發公司以151億元得標。該公司由大陸建設占股權百分之十、子樂開發公司占百分之九十。

子樂操盤手是私募基金亞太置地（APL）前台灣區總經理詹偉立，65年次的他曾被戴德梁行董事總經理顏炳立稱為「獵豹」，在外資圈為風雲人物。

因64億元價差過大，檢調懷疑張明田等人涉嫌賤賣資產。今年7月15日，兵分9路發動第1波搜索行動，執行地點包括麗業、宏大、歐亞不動產估價師事務所，約談張明田、胞弟張明人、弟媳巫春香、詹偉立、陳永晉、時任中信銀行舍管理部副理柯弘達等人。

張明田、張明人與巫春香另涉用人頭低價購入中信銀台南土地，再高價轉手賺取4億價差，今年9月12日被檢方依特別背信罪起訴；在押的張明田、張明人移審台北地院，法官裁定張明田8000萬元、張明人2500萬元交保。

檢調偵辦中信金標售松壽大樓案，懷疑中信銀董事長室專委張明田涉嫌賤賣，昨再度約談後...
檢調偵辦中信金標售松壽大樓案，懷疑中信銀董事長室專委張明田涉嫌賤賣，昨再度約談後於今晨請回。圖／資料照。
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中信公司法

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