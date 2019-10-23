村長督導勞役女涉嫌亂摸猥褻 法院諭知20萬元交保

2019-10-23 13:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ／彰化即時報導



彰化縣田尾鄉一名陳姓村長利用督導執行義務勞務的機會，涉嫌亂摸、親吻服義務勞務女子，女子事後報案，檢警於昨日對陳姓村長住處進行搜索，拘提村長到案說明，檢方訊問後，認為陳姓犯嫌有對女子親吻及撫摸行為，涉犯妨害姓自主罪嫌，犯罪嫌疑重大且有滅證之虞向法院聲押禁見，彰化地院上午開羈押庭，法院諭知交保20萬元並限制住居。

據了解，該名28歲女子先前因偽造有價證券被判刑，獲緩刑服勞動服務役80日，女子出面指空，今年10月中才到陳姓村長服務處服義務勞務，17日村長卻在她工作結束後，假借要幫她按摩卻將她帶到工寮摸胸部、隔著褲子摸下體，女子不斷拒絕，但當時沒有錄音錄影證據沒有報案，20日村長又提議做其他工作，她錄音自保報警。

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錄音中女子喊「不要，我要工作啦！」「不然法院的人來怎麼辦？」也不斷說「我不喜歡這樣」、「不舒服」，但錄音中的男子卻不斷說「沒關係啦！」「來啦！」「很奇怪捏」，直到女子說「會痛！」「很不舒服」，才要叫女子女修整樹木。

但該名村長否認對女子不禮貌，並指對方誣告，陳姓村長說，過去在村內服勞動役者有200多人，都沒發生類似事件，懷疑是女子不想做太累的工作誣陷他。

彰化地院上午開羈押庭，法官認為被害人蒐集相關證據明確，被告應沒有串證滅證之虞，諭知陳姓村長交保20萬元並限制住居。