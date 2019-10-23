5歲小女孩穿褲子太慢被父打傷 女兒原諒使他獲緩刑

2019-10-23 13:45 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ／台中即時報導



男子「阿南」去年因不滿年僅5歲罹有輕度智能障礙的女兒洗澡後穿褲子等動作太慢，一時氣憤，動手打傷女兒的胸、腹、下體等部位，經校方轉報縣政府，二審認定他逾越懲戒權的行使的必要範圍，依違反家庭暴力防治法的傷害罪將他判刑6月，得易科罰金，緩刑3年，緩刑期間付保護管束。

判決書指出，「阿南」是女童「小美」的生父，去年9月4日晚間，他在住處因不滿罹有輕度智能障礙的女兒洗澡後穿褲子等動作太慢，一時氣憤，出手毆打女兒，使女兒受有胸、腹部瘀青血腫，以及下體嚴重瘀青血腫等傷害。

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次日「小美」上學時，向老師表示身體疼痛，經校方人員轉報縣政府，並由縣政府向地檢署提出告訴而查獲。「阿南」坦承犯案。

法官認定「阿南」逾越懲戒權行使的必要範圍，出手傷害幼之的身體，情緒管理及自我控制能力不佳。他為家中主要經濟來源，犯罪動機是因處於工作及家庭照護之雙重壓力下，一時失去耐心所為。被害女童現由縣政府安置中，而「阿南」接受親職教育輔導課程，已獲幼女原諒，經此科刑教訓後，當知所警惕。