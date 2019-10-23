牙醫聘密醫幫裝假牙收入破百萬 兩人招供：五五分帳

2019-10-23 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ／高雄即時報導



高雄市賴姓牙醫聘用王姓密醫非法行醫，無照替病患裝假牙、治療齲齒，兩人分別遭橋頭地院判處有期徒刑7月、有期徒刑1年半，均獲緩刑，可上訴。示意圖／ingimage 分享 facebook

高雄市仁武大誠牙醫診所賴姓主治牙醫被檢舉雇用王姓密醫替患者看診、裝假牙，還利用不實病歷資料，分頭向衛福部建保署、高雄市衛生局虛報申請健保給付、假牙補助費共164萬5千元，涉嫌違反醫師法。橋頭地院依非法執行醫療業務罪，各判處賴姓牙醫、王姓密醫有期徒刑7月、有期徒刑1年半，分別獲緩刑2年、3年，並應支付公庫50萬元、100萬元，可上訴。

判決指出，賴姓牙醫明知王並無合法牙醫師資格，仍從2016年起聘雇他在診所內替患者調整、修磨、裝置假牙，甚至治療齲齒；經檢、審細究查扣的約診記錄、病歷，發現有多達20餘名患者都是由王姓密醫診治。

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為掩飾王姓密醫違法看診情事，牙醫診所櫃檯人員還造「假病歷」，只要逢王姓密醫看診，就登入申報系統改寫為由賴姓牙醫、或不知情林姓支援醫師看診，事後還向健保署虛報70萬元健保給付，並向高雄市政府衛生局不實申請老人免費裝假牙補助費共94萬5千元。直到檢、調據報，直搗牙醫診所，當場逮到正在看診的王姓密醫，密診情節才曝光。

檢調人員大動作搜索大誠牙醫診所，扣獲現金182萬3400元，及約診記錄、病歷等證物。賴姓牙醫到案坦承，182萬餘元現金是診所安裝自費假牙收入；賴、王雙雙招供，虛報的健保費、不實請領的老人假牙補助費全歸賴所有，至於自費假牙收入，兩人則「五五分帳」。

橋頭地院認定賴姓牙醫、王姓密醫涉非法執行醫療業務罪，各判處賴姓牙醫、王姓密醫有期徒刑7月、有期徒刑1年半，分別獲緩刑2年、3年，並應支付公庫50萬元、100萬元。另外，診所內劉姓、吳姓櫃檯人員，因共犯詐欺取財罪，均判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，獲緩刑2年，並應支付公庫9萬元。全案可上訴。