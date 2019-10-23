傳圖「這種症頭要吃5天大便才會好」 法官判他有罪定讞
2019-10-23 12:08
聯合報 記者林孟潔
／台北即時報導
苗栗縣陳姓男子不滿王姓管委會主委辭職，在住戶LINE群組傳「尼這種症頭要吃五天大便才會好」的圖片，王姓主委一狀告上法院，最高法院依妨害名譽罪處罰金5000元定讞。
判決指出，陳因不滿王請辭社區主委一職，2017年9月2日在住處傳送一張老醫師對病患手比「5」的圖片，圖片中的文字內容寫道「尼這種症頭要吃五天大便才會好」，至22人的社區住戶群組。
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王認為名譽受損向法院提告，陳供稱因為王先中傷他，他才會傳送圖片，就圖片情境中醫師對病患說的話，並不是要王去吃大便，而是要表達王說的話很荒謬，要王反思自己惡意中傷他人的話是否適當，他並沒有侮辱王。
苗栗地院簡易庭判陳有罪，但上訴合議庭採信陳的說法，逆轉改判無罪，認為醫學上也有「糞菌移植」治療疾病的案例，媒體也多有報導，圖文是否貶損王的人格評價，有所疑慮。
王再提上訴，台中高分院認定圖文有嘲諷他人去吃大便，帶有輕蔑、鄙視的意涵，足以貶損王的人格和社會評價，因此不採信陳的說詞，判陳有罪，處5000元罰金；最高法院駁回上訴，全案定讞。
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