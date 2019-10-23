男性友人想要超友誼 他被惹怒暴打對方致死
2019-10-23 12:08
聯合報 記者白錫鏗
／台中即時報導
簡男與蕭男為舊識，前年底兩人酒後，有同性戀傾向的蕭男以手指摳簡的手臂，還拉開簡的牛仔褲拉鍊摸簡的下體，簡徒手毆打並持燈管、金屬製桌腳將蕭打重傷後，被害人倒於床邊後，還與陳姓女友嘿咻，起床後才發現蕭已死亡，由女友向警報案，簡向警自首，台中地院今天依傷害致死罪將簡男判刑9年。可上訴二審。
合議庭審酌簡男（30歲）與蕭男為多年友人，蕭對簡不薄，因蕭的超越友誼令簡難以忍受的舉動，即暴力毆打蕭，致被害人胸部遭鈍擊、肋骨多處骨折、四肢挫傷，致被害人傷重死亡。
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法官查出，被害人蕭男倒臥於床邊後，簡男還與陳姓女友發生性行為 ，難認簡在傷害被害人後，有何悔悟之心，且簡犯後未與被害人家屬達成和解，法官予以判刑。
判決書指出，簡與蕭是舊識，經蕭於2017年8月1日介紹從事房屋仲介工作，蕭並承租位於台中市北屯區橋孝路的房屋供簡居住。2017年12月22日晚間，簡邀蕭至橋孝街賃屋處飲酒，並於次日凌晨，外出買酒及冰塊，共同飲用2瓶格蘭利威士忌。
因有同性戀傾向的蕭男，以手指摳簡男的手臂，挑逗欲入睡的簡男，拉開簡男牛仔褲拉鍊，並伸手撫摸簡的下體，經簡撥開蕭的手表示「我不喜歡」，但蕭仍不罷手，持續撫摸簡的生殖器。
同年12月23日凌晨3時，至同日清晨8時，簡男多次以徒手、腳、或持燈管、金屬製桌腳毆打蕭男，致蕭全身傷痕累累，造成被害人胸部遭鈍擊、肋骨多處骨折等傷害，致傷重死亡。簡男同日下午起床後，發覺倒臥於床下的蕭男有異狀，由陳姓女友報警尋求救護，簡向警方自首。
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