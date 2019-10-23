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富少開超跑釀2死3傷 法院減刑2次判2年4月理由在這

2019-10-23 12:00聯合報 記者蕭雅娟／即時報導

富少游瀚甯去年駕駛藍寶堅尼超跑，在自強隧道車禍釀成2死3傷重大車禍，士林地方法院今日依犯妨害公眾往來安全罪，並依照自首及刑法59條情堪憫恕，減刑兩次，判處有期徒刑2年4月，量行超過2年不符緩刑條件。全案可上訴。

檢方起訴認為，游翰甯在去年7月7日開超跑搭載女友與人相約競速，為了開快車，刻意關閉ESC系統（電子式車身穩定系統），以發揮車輛所有引擎動力，避免ESC系統穩定系統限制引擎動力及介入煞車。

合議庭認為，無證據可以證明游翰甯和陶姓、施姓駕駛「相約競速」，但游翰甯在自強隧道內已平均車速140公里疾駛，最高車速達時速170公里，肇事時已時速超過128公里，對隧道內限速40公里而言，平均車速以超速3倍以上「高速飆駛」。

合議庭指出，游翰甯關閉關閉超跑電子式車身穩定系統，所為全盤影響在場用路人，並非只有危急個別和有限駕駛，認定他罔顧自己、同車乘客，及公眾往來安全，導致劉女、張男當場慘死，寶貴共生命皆遭剝奪，趙姓、張姓被害人受嚴重傷勢，所為造成社會大眾對用路安全嚴重恐慌。

合議庭審酌，游翰甯在自強隧道飆車歷程「僅約10秒」，除超速飆駛外，無其他危險駕駛行為，認為造成公眾往來安全時間尚屬短促、行為態樣非甚惡劣，游本人也受有非輕傷勢，在審理時，坦承已身過錯，並賠償被害人家屬達成和解（確切金額卷無資料），肇事導致工程車受損也賠償獲原諒等，被害人同意從輕量刑。

合議庭認為，游翰甯在事後積極面對，並迅速、盡力彌補損害，犯後態度良好。妨害公眾往來安全罪，可處無期徒刑或七年以上有期徒刑，游翰甯案除了自首減刑，還依照刑法59條符合情堪憫恕二度減刑，判處有期徒刑2年4月，不得緩刑。

游翰甯的辯護律師得知宣判結果表示，游翰甯所為僅構成過失致死罪，尚不構成刑法185條妨害往來公眾安全致死罪，將待收到判決與當事人討論。

游翰甯。圖／本報資料照片
游翰甯。圖／本報資料照片
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車禍自首

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