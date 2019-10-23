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蔡清祥宣示嚴辦挨告瀆職 張安樂：民進黨罄竹難書

2019-10-23 11:32聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

香港歌手何韻詩上月來台被統促黨成員潑漆，檢方依組織犯罪防制條例等罪聲押兩名犯嫌，但法院駁回並裁定交保。法務部長蔡清祥隨即宣示一定嚴辦組織。統促黨總裁張安樂今上午赴台北地檢署按鈴告發蔡清祥涉瀆職，因為縱容民進黨犯罪，並批評上自總統下自基層民代堪稱「罄竹難書」！

9月29日挺港遊行登場，香港藝人何韻詩來台，卻遭偽裝「反送中」的大陳島鄉情文化促進會理事長胡志偉、理事梁太富從背後潑紅漆，台北地檢署聲押禁見胡、梁2人，但法院裁定胡以20萬元、梁以10萬元交保。

事發後，統促黨隨即緊急發表聲明，指稱此次事件純屬個人行為，並非「組織犯罪」。10月7日，立法院司法及法制委員會邀集蔡清祥及所屬機關首長報告立法計畫並備詢，審查2020年度法務部預算、矯正機關作業基金收支等。

蔡清祥強調，何韻詩案組織犯罪部份會繼續查辦，涉案者聲押未獲准，不代表未犯罪，仍會持續蒐集證據。雖統促黨是經過合法註冊的政治團體，但不容許任何暴力、犯罪團體藉由政黨外衣來從事犯罪行為，若有具體犯罪事證一定加以嚴懲；至於統促黨是否為暴力團體，仍要看具體犯罪行為和證據來認定。

張安樂當時受訪反批，蔡清祥如要辦組織犯罪，應先辦民進黨，因民進黨利用組織，幫助選上立委、總統或任公職涉及貪汙，如前總統陳水扁涉貪汙案，現在還趴趴走，民進黨卻沒處理，才是由組織提供資源犯罪。

張安樂今上午赴北檢按鈴告發蔡清祥涉瀆職，因為縱容民進黨犯罪。他表示，顧名思義是利用組織平台、資源從事犯罪行為，放眼民進黨從政黨員，不論在朝在野，上自總統、下自基層民代，貪汙、洗錢、收受賄賂等，堪稱罄竹難書。

「碩鼠碩鼠，無食我黍，三歲貫女，莫我肯顧。逝將去女，適彼樂土。樂土樂土，爰得我所。」（ 詩經●國風●魏●碩鼠）張安樂說，今天為什麼來這邊？就是因為民進黨這些官員就是碩鼠！為什麼他們要把你們的退休金給苛刻掉？因為他們把錢放進自己口袋。

現場有媒體提問對於港女箱屍案被告陳同佳來台投案看法？張安樂表示，台灣真的是政治掛帥，完全不管司法正義。他反問，「潑漆案重要還是殺人案重要？」對他（政府）來講貪汙不重要、殺人不重要、人命不重要、鈔票最重要。他們講台灣的主權？是講貪汙的主權！用台灣的主權來包裝。

統促黨總裁張安樂今上午赴北檢開記者會、按鈴告發法務部長蔡清祥涉瀆職，因為縱容民進...
統促黨總裁張安樂今上午赴北檢開記者會、按鈴告發法務部長蔡清祥涉瀆職，因為縱容民進黨犯罪。記者賴佩璇／攝影。
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統促黨總裁張安樂今上午赴北檢開記者會、按鈴告發法務部長蔡清祥涉瀆職，因為縱容民進...
統促黨總裁張安樂今上午赴北檢開記者會、按鈴告發法務部長蔡清祥涉瀆職，因為縱容民進黨犯罪。記者賴佩璇／攝影。
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民進黨蔡清祥貪汙

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