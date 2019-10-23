房客「洗澡常昏倒」房東不理 鬧出2命判1年

2019-10-23 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ／台北即時報導



歐姓房東將台北市中山區的套房出租，套房加裝鋁窗，但未具強制排氣功能的瓦斯熱水器卻裝在裡頭，吳姓女房客向歐要求加裝強制排氣設備，但歐拒絕。去年2月26日，吳女和王姓男友在浴室洗澡，因陽台衣櫃、雜物堆置，影響空氣流通，鋁窗僅開啟一縫隙，熱水器燃燒瓦斯不完全產生一氧化碳，兩人窒息而死。台北地院依業務過失致人於死罪判歐1年徒刑，高等法院今撤銷改判，但仍維持1年刑度。

歐姓房東除了收租外，偶爾從事機場接送服務。歐坦承出租3處套房，其中吳女2011年9月30日就承租，她也知道陽台有加裝鋁裝，他辯稱「從未接獲吳女要求加裝強制排氣設備的電話」。

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歐在偵查中自承，有告訴房客使用瓦斯熱水器的安全規範，比如說開瓦斯要開窗戶讓空氣對流，也有跟吳女說「陽台不能當衣櫃用」，曬衣服要保持陽台通風，使用瓦斯時，要把阻礙空氣流通的東西排除。北院認為歐知悉負有相關注意義務，而改裝其他動力熱水器、強制排氣型熱水器或加裝排氣管、排氣風機都很簡單，並無不能注意情事，他卻不改善。

證人證述，吳女一直說「常常在冬天洗澡洗到昏倒」，懷疑熱水器問題，有請大台北瓦斯等人查看，來看的人說要裝強制排氣。吳珊珊曾打電話給房東，但房東只願意付修熱水器的錢，不願意加裝強制排氣。