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殺女直播主卻不想羈押 稱「爸中風、怕看不到他」

2019-10-23 11:16聯合報 記者王宏舜／台北即時報導

男子廖晏霆去年持刀刺殺再徒手勒斃直播主前女友邱喬琪，一審依殺人罪判他15年，案件上訴，高等法院本月9日開庭，廖當庭下跪向邱的父親磕頭道歉，但邱父不領情痛罵「一輩子也不會原諒你」。因羈押期28日將屆，廖向法官表示「爸爸中風」，擔心他「時日不多」，希望能給他「一小段時間」陪伴家人。

廖晏霆和邱喬琪原為交往3年多的情侶，去年2月分手後。廖不甘心，去年5月22日傍晚帶水果刀至邱女住處樓梯間等候，趁對方開門時持刀推入屋內，企圖挽回感情並作勢自殺。邱女多次想奪門離開，遭廖在門口阻擋，廖拿刀朝她左後背猛刺，邱女逃往屋內，反遭廖的左手勒頸，送醫不治。一審認定死者身上兩處刀傷傷口深度達5、6公分，顯見下手凶狠，死者受傷時，廖再上前用手勒頸，直到對方無力抵抗才鬆手，一審判15年。

高院上回開庭，廖晏霆稱他沒故意殺害邱女，說「法院怎麼判我都接受」，起身對邱父鞠躬，邊哭邊道歉，說「如果我不存在，是不是可以讓你不要這麼難過」、「我沒有想要傷害任何人」、「我很愛你女兒」、「我只是想保護她」、「沒辦法原諒自己」等語。庭後，廖晏霆還押前突然跪地磕4個響頭道歉。

邱父氣憤難耐地回應「我一輩子都不會原諒你」，他要廖摸自己的良心，「你敢說，我不想聽」，語畢忍不住流淚。

因高院羈押期限將屆，高院今開延押庭。高檢署公訴檢察官陳錫柱認為羈押原因未消滅，仍有羈押必要，請法官延長羈押。

廖晏霆突然表示「我希望回家」，並表示父親中風，深怕見不到爸爸，盼法官給他「一小段時間」陪伴家人。法官表示，「機會不大」，但仍請他遞狀，由合議庭決定。

男子廖晏霆持刀刺殺再徒手勒斃直播主前女友邱喬琪，一審依殺人罪判他15年，案件上訴...
男子廖晏霆持刀刺殺再徒手勒斃直播主前女友邱喬琪，一審依殺人罪判他15年，案件上訴高等法院。廖今向法官表示「爸爸中風」，擔心他「時日不多」，希望能給他「一小段時間」陪伴家人。記者王宏舜／攝影
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中風直播主情侶

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