富少游翰甯飆藍寶堅尼釀2死3傷 一審認判2年4月

2019-10-23 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ／台北即時報導



富少游瀚甯去年駕駛藍寶堅尼超跑，在自強隧道車禍釀成二死三傷，遭依起訴過失致死罪。游以高額賠償金請求換取緩刑，公訴檢察官提出補充法條適用，以7年以上重罪、妨害公眾往來安全罪，認為游在隧道競駛。士林地方法院今宣判，游翰甯犯妨害公眾往來致死罪，判處有期徒刑2年4月。

游瀚甯去年7月7日駕駛藍寶堅尼小牛超跑，高速行駛進入自強隧道，失控撞擊隧道內工程車釀成2死3傷。士檢認為游瀚甯為「競駛為樂」，關閉超跑ESC系統、超速競駛，導致車輛失控，全案依照過失致死罪嫌起訴。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

外傳游翰甯以高達5千萬元的和解金，獲得死者家屬及傷者諒解，希望合議庭給予緩刑機會。全案進入法院審查庭，檢方提出，游涉犯刑法妨害公眾往來安全罪因而致人於死罪，屬於七年以上重罪，與2年以下徒刑的過失致死罪相差甚遠。

公訴檢察官認為，游翰甯在自強隧道加速行駛，後方有不知目的的陶姓證人駕車，顯示有飆車行為，且嚴重超速，平均時速至少140公里，釀成二死三傷，痛批游把封閉的隧道當成「私人遊樂場地」，認為犯妨害往來公眾罪。

審判長問游翰甯如何確保自強隧道淨空？游翰甯則說，在隧道前都會慢慢開，看到前面沒車才開始加速。他也在法庭上道歉，「再給一次機會，就不會再做這件事情」，請求給予緩刑，擔任國小交通導護，彌補過錯。