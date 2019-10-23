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富少游翰甯飆藍寶堅尼釀2死3傷 一審認判2年4月

2019-10-23 11:06聯合報 記者蕭雅娟／台北即時報導

富少游瀚甯去年駕駛藍寶堅尼超跑，在自強隧道車禍釀成二死三傷，遭依起訴過失致死罪。游以高額賠償金請求換取緩刑，公訴檢察官提出補充法條適用，以7年以上重罪、妨害公眾往來安全罪，認為游在隧道競駛。士林地方法院今宣判，游翰甯犯妨害公眾往來致死罪，判處有期徒刑2年4月。

游瀚甯去年7月7日駕駛藍寶堅尼小牛超跑，高速行駛進入自強隧道，失控撞擊隧道內工程車釀成2死3傷。士檢認為游瀚甯為「競駛為樂」，關閉超跑ESC系統、超速競駛，導致車輛失控，全案依照過失致死罪嫌起訴。

外傳游翰甯以高達5千萬元的和解金，獲得死者家屬及傷者諒解，希望合議庭給予緩刑機會。全案進入法院審查庭，檢方提出，游涉犯刑法妨害公眾往來安全罪因而致人於死罪，屬於七年以上重罪，與2年以下徒刑的過失致死罪相差甚遠。

公訴檢察官認為，游翰甯在自強隧道加速行駛，後方有不知目的的陶姓證人駕車，顯示有飆車行為，且嚴重超速，平均時速至少140公里，釀成二死三傷，痛批游把封閉的隧道當成「私人遊樂場地」，認為犯妨害往來公眾罪。

審判長問游翰甯如何確保自強隧道淨空？游翰甯則說，在隧道前都會慢慢開，看到前面沒車才開始加速。他也在法庭上道歉，「再給一次機會，就不會再做這件事情」，請求給予緩刑，擔任國小交通導護，彌補過錯。

辯護人指出，刑法185條提到以「他法」致往來公眾危害，應是併排競駛車輛、追趕前車、連續變換車道等蛇行行為，但游翰甯無犯罪故意，還當庭播放謝亞軒在南京東路飆車肇事的新聞畫面，作出比較圖表。

富少游翰甯去年7月在自強隧道飆藍寶堅尼，釀2死3傷。圖／本報記者翻攝照片
富少游翰甯去年7月在自強隧道飆藍寶堅尼，釀2死3傷。圖／本報記者翻攝照片
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游翰甯。圖／本報資料照片
游翰甯。圖／本報資料照片
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富少游翰甯去年7月在自強隧道飆藍寶堅尼，釀2死3傷。圖／本報記者翻攝照片
富少游翰甯去年7月在自強隧道飆藍寶堅尼，釀2死3傷。圖／本報記者翻攝照片
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檢察官藍寶堅尼車禍
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