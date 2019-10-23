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獨家回應／小禎確認簽字離婚 坦言不說是為了女兒

陳同佳如何來台投案？ 刑事局提這兩個方式可行

簽5百萬本票仍情不自禁 小三搞裸體擁抱嘿咻下場慘了

2019-10-23 10:40聯合報 記者林孟潔／台北即時報導

蕭姓女子5年前和已婚男子搞外遇，被元配發現後簽下500萬本票，答應不再和男子往來；但去年她和男子互相裸體擁抱又發生性行為，被元配告上法院求償120萬元，台北地方法院判她應賠償100萬元，可上訴。

元配主張，她和丈夫結婚多年，但蕭女去年卻和丈夫出國遊玩，兩人也在租屋處互相裸體擁抱，再發生性關係，導致她精神上極度痛苦；她已和丈夫達成和解，但再三考慮後並無和蕭女和解的意願，因此請求賠償120萬元。

蕭女抗辯，她坦承和有婦之夫發生性關係，但元配請求的金額太高；她以其他法院通姦判決賠償金額為例，認為賠償金額應該為30萬元，且她和男子各負擔一半，因此元配至多只能向她請求15萬元。

法官認為，蕭女2014年和男子曾有婚外情，當時蕭女向元配表示悔悟，且保證日後不再和男子有任何往來，並簽下500萬本票給元配，才讓元配撤回刑事告訴；蕭女違背承諾，加上男子背叛婚姻，破壞元配的家庭，認為蕭女和男子應賠償200萬元，而元配已和男子達成和解，因此判蕭女應賠償元配100萬元。

示意圖／pixabay
示意圖／pixabay
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