臉書賣台日韓歌星演唱會門票 原來全是一場騙局

2019-10-23 10:34 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ／基隆即時報導



基隆市邱姓男子在臉書社團涉嫌張貼販賣嘻哈歌手高爾宣演唱會門票，曾受騙的消費者約他見面交易時報警逮捕。檢警查出邱男前年就以類似手法犯案，去年日星安室奈美惠來台辦演唱會，一口氣有10多人向邱買門票，但付了錢卻進不了演唱會場。基隆地檢署近日偵結，依詐欺、偽造文書罪嫌將他起訴。

檢方起訴指出，邱男並無販賣演唱會門票真意，只因缺錢花用，就上網登入臉書，在臉書社團張貼販賣演唱會門票訊息，共誘騙20多人信以為真，先後匯入近15萬元到邱男指定的帳戶，最後未取得門票或是取得偽造的門票。

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檢方查出，邱男在2017年9月在臉書佯稱販售歌手楊丞琳演唱會門票得手，同年11月在臉書又佯稱販售香港歌手陳奕迅「 Eason says Cmon in Tour」演唱會門票，收了台北市楊姓市民付1萬零600元買1張即封鎖對方，12月又以販賣歌手蔡健雅演唱會門票，成功詐騙1人。

邱男去年以類似手法在臉書張貼販售我國歌手蕭敬騰、吳宗憲、日星安室奈美惠、韓星JBJ、Wanna One演唱會門票，共騙了17人。

今年2月間，邱男又在臉書「販賣」演唱會門票，台北市陳姓市民共花1萬5200元向邱購買4張門票。陳依邱提供的個資到超商取件拿到票後，交給同事使用，結果到了演唱會現場，票務人員告知該門票已有人使用，無法進場。