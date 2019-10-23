親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

獨家回應／小禎確認簽字離婚 坦言不說是為了女兒

陳同佳如何來台投案？ 刑事局提這兩個方式可行

臉書賣台日韓歌星演唱會門票 原來全是一場騙局

2019-10-23 10:34聯合報 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市邱姓男子在臉書社團涉嫌張貼販賣嘻哈歌手高爾宣演唱會門票，曾受騙的消費者約他見面交易時報警逮捕。檢警查出邱男前年就以類似手法犯案，去年日星安室奈美惠來台辦演唱會，一口氣有10多人向邱買門票，但付了錢卻進不了演唱會場。基隆地檢署近日偵結，依詐欺、偽造文書罪嫌將他起訴。

檢方起訴指出，邱男並無販賣演唱會門票真意，只因缺錢花用，就上網登入臉書，在臉書社團張貼販賣演唱會門票訊息，共誘騙20多人信以為真，先後匯入近15萬元到邱男指定的帳戶，最後未取得門票或是取得偽造的門票。

檢方查出，邱男在2017年9月在臉書佯稱販售歌手楊丞琳演唱會門票得手，同年11月在臉書又佯稱販售香港歌手陳奕迅「 Eason says Cmon in Tour」演唱會門票，收了台北市楊姓市民付1萬零600元買1張即封鎖對方，12月又以販賣歌手蔡健雅演唱會門票，成功詐騙1人。

邱男去年以類似手法在臉書張貼販售我國歌手蕭敬騰、吳宗憲、日星安室奈美惠、韓星JBJ、Wanna One演唱會門票，共騙了17人。

今年2月間，邱男又在臉書「販賣」演唱會門票，台北市陳姓市民共花1萬5200元向邱購買4張門票。陳依邱提供的個資到超商取件拿到票後，交給同事使用，結果到了演唱會現場，票務人員告知該門票已有人使用，無法進場。

今年4月間，邱男先偽造網路購票系統高爾宣演唱會購票證明圖片檔後，在臉書向林姓女子兜售。林女託江姓友人約邱到海洋廣場旁陸橋見面，並付1500元購買2張圖檔，事後才知是偽票。林女隔月發現邱又在網路賣票騙人，由妹妹出面佯稱有意購票，相約見面付錢時報警將他逮捕。

基隆市邱姓男子在臉書社團涉嫌張貼販賣台灣及日、韓星演唱會門票，共有20多人受騙，...
基隆市邱姓男子在臉書社團涉嫌張貼販賣台灣及日、韓星演唱會門票，共有20多人受騙，被檢方依詐欺、偽造文書罪嫌起訴。記者邱瑞杰／攝影
分享

演唱會基隆北市
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

臉書不實影射蘇揆 法官裁定不罰

2019-10-23 00:20

綠委助理關說勞檢放水 涉案基層：有立委跟長官的壓力

2019-10-22 22:19

富少游翰甯飆藍寶堅尼釀2死3傷 一審認判2年4月

2019-10-23 11:06

簽5百萬本票仍情不自禁 小三搞裸體擁抱嘿咻下場慘了

2019-10-23 10:40

特斯拉自動駕駛撞警車 檢不起訴：駕駛無危險行為

2019-10-23 10:33

台南里幹事揩油1萬多元 法官判2年徒刑

2019-10-23 10:16

徵攝影師被瘋傳成韓國瑜徵臨演 原始發文者要提告

2019-10-23 09:22

次子夭折歸咎妻訴請離婚 夫外遇出軌過失大遭駁回

2019-10-23 07:39

女醫聽說「可建構美好未來」交帳戶 遭男友盜領954萬元

2019-10-23 06:57

妻重病他載女人上摩鐵 遇「客滿」不爽掏槍：我恐慌症

2019-10-22 19:50

小心！他專詐竊名貴農漁產 全台騙透透

2019-10-22 19:24

中信松壽大樓購地案 調查局再約張明田

2019-10-22 18:13

凱擘差別待遇挨罰4100萬元 最高行判免罰確定

2019-10-22 18:05

兩警上班酒測值超標 中市二分局長調太平：欣然接受

2019-10-22 17:43

欲出售帛琉大飯店遭否決 中投另提訴訟解凍

2019-10-22 16:46

中鏢黑心鴨血！老四川求償 賠償金卻被抵銷了

2019-10-22 16:42

醉男怒嗆5字經竟無罪 法官：員警「手腳踢打」攻擊

2019-10-22 16:18

遊覽車違停公車站反控進站公車擋道 檢方不起訴

2019-10-22 16:15

遭爆棄養公公又劈腿 「本土劇惡女」求償千萬再開庭

2019-10-22 15:12

不滿鄰居的狗吠叫 到臉書社團公布個資遭判刑

2019-10-22 13:39

少女騎腳踏車下山擦撞汽車受傷 法官判駕駛無罪、免賠

2019-10-22 12:53

挺韓KUSO蘇貞昌移送法辦 法官裁定網友不罰

2019-10-22 12:14

要看按摩女「嘴巴有沒有精液」 律師控警騷擾

2019-10-22 12:14

「騙扁少年」黃琪冒名入住高檔飯店 繳47萬換免關

2019-10-22 11:44

縱火燒車行燒毀19輛汽機車 並延燒民宅及大樓判重刑

2019-10-22 11:39

潤寅詐貸案 檢方再聲押禁見2人獲准

2019-10-22 11:02

砍人還逼神明桌前下跪 上訴後改口爛醉自白不可信

2019-10-22 09:05

封南方澳漁港拆斷橋 宜檢派人全程錄影保全證據

2019-10-06 12:20

女懷孕12周慘遭國小男同學下藥性侵 判賠80萬元

2019-09-26 10:45
看更多

熱門文章

郊區訂不到熊貓…客用這招訂餐 外送員氣炸批奧客

2019-10-22 13:11

男子陳屍高雄飯店 頭纏白色膠帶房間反鎖

2019-10-22 13:44

兩警上班酒測值超標 中市二分局長調太平：欣然接受

2019-10-22 17:43

她點藥燉土虱驚見超量綠卵嫌噁心 識貨老饕：這極品啊

2019-10-22 14:44

影／剛出院就逆向撞女騎士 「三寶」阿伯再進醫院

2019-10-22 13:37

登山失聯 手機剩1％電 勤做這動作6小時後獲救

2019-10-23 10:00

遭爆棄養公公又劈腿 「本土劇惡女」求償千萬再開庭

2019-10-22 15:12

宜蘭又見未爆彈！海巡封鎖大溪漁港處理中

2019-10-22 15:15

苗栗校園男扮女裝竊嫌原來是慣犯 警一眼認出落網

2019-10-22 11:17

影／一步之遙老翁無力過馬路 暖警攙扶助搭公車

2019-10-22 11:46

國防部上校松山機場酒醉叫囂 還與警肢體衝突被逮捕

2019-10-22 23:41

影／台中八旬婦人晨運車禍不治 肇事者不斷向家屬道歉

2019-10-22 11:21

男子陪岳母掛急診 見護理師扎多針仍抽不到血竟動粗

2019-10-22 17:09

警官非禮女老師？澎警：尚未接獲申訴

2019-10-22 15:13

疑行動電源引火災 華廈1死7傷

2019-10-23 00:01

北市男童獨自在臥室玩耍 不慎推開窗戶墜樓生命垂危

2019-10-22 22:12

丹鳳捷運站旁火燒10機車 三洋廠房險被波及

2019-10-22 17:27

上校醉鬧捷運站與警扭打 國防部：查明原因適懲

2019-10-23 00:52

妻重病他載女人上摩鐵 遇「客滿」不爽掏槍：我恐慌症

2019-10-22 19:50

監測石虎的紅外線照相機 9天失竊38台

2019-10-22 20:26

大溪漁民撈到未爆彈 六軍團：非國軍制式彈藥

2019-10-22 18:41

釣客疑落海失蹤 頭七家屬海上丟西瓜讓人驚呆

2019-10-22 23:01

台東私立高中再傳霸凌 女同學被甩耳光

2019-10-22 14:39

挺韓KUSO蘇貞昌移送法辦 法官裁定網友不罰

2019-10-22 12:14

闖汽車旅館性侵酒醉女子 男辯走錯房遭判3年徒刑

2019-10-22 16:45

上校捷運站與警扭打 國防部：他酒後欲搭捷運遭拒

2019-10-23 01:50

五股垃圾山環境稽查傳捷報 非法業者煉鋁汙染被查獲

2019-10-22 13:18

韓國瑜台南造勢晚會遭蛋襲未中 警方找到涉丟雞蛋兩男

2019-10-22 18:55

綠委助理關說勞檢放水 涉案基層：有立委跟長官的壓力

2019-10-22 22:19

女醫聽說「可建構美好未來」交帳戶 遭男友盜領954萬元

2019-10-23 06:57

台南市歸仁區工寮火災 延燒10間民宅消防局說無人受困

2019-10-22 15:08

醉男怒嗆5字經竟無罪 法官：員警「手腳踢打」攻擊

2019-10-22 16:18

不願放走13年小三 人夫持性愛照恐嚇「我心裡住魔鬼」

2019-10-22 13:40

捷運丹鳳站旁機車離奇自燃 監視器剛好拍到全過程

2019-10-22 19:51

北市4歲幼童從11樓墜落 失去生命跡象送醫搶救

2019-10-22 20:31

2男涉嫌向韓國瑜丟雞蛋 南檢複訊後請回限制住居

2019-10-22 22:14

誘騙82名少女拍裸照 「蘿莉控」出庭受審見媒體裝沒事

2019-10-22 13:46

台南擲蛋2男傳政治傾向偏綠 警方：未在民代服務處任職

2019-10-22 20:03

中鏢黑心鴨血！老四川求償 賠償金卻被抵銷了

2019-10-22 16:42

次子夭折歸咎妻訴請離婚 夫外遇出軌過失大遭駁回

2019-10-23 07:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top